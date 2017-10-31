Свердловский облсуд назвал действия уральских адвокатов демаршем и «грубым нарушением прав подозреваемых»

Коллегия приняла беспрецедентное решение, которое грозит парализовать работу всей судебной системы региона.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

Свердловская областная коллегия адвокатов приняла решение с 1 ноября бойкотировать заявки от судов.

Согласно уголовному кодексу, если человек не в состоянии нанять себе защитника, который будет представлять его интересы в суде по уголовному делу, государство обязано предоставить ему адвоката бесплатно. Однако, судебный департамент и МВД задолжали уральским адвокатам круглую сумму, после чего те приняли решение прекратить сотрудничество с государством.

1 ноября Свердловский областной суд написал официальное письмо президенту региональной адвокатской палаты и председателю областной коллегии адвокатов. В нем ведомство называет позицию адвокатского сообщетва "неконструктивной", "противоречащей этике и здравому смыслу".

Также в облсуде уточнили, что последние несколько лет исправно оплачивали услуги юристов. Так, в 2015 году коллегии адвокатов было перечислено 92,3 миллиона рублей, в 2016 – 101 млн.

В облсуде возникшие задержки оплат связывают с изменившейся в февраля системой расчетов с адвокатами (сейчас деньги из бюджета поступают в коллегию не напрямую, а через МВД и судебный департамент).

– Вполне естественно, что отрегулировать одномоментно, тем более в масштабах нашей области, все оргвопросы было непросто, и возникли временные сложности, – отметили в областном суде.

Уточняется, что Управление судебного департамента области перечислило адвокатам 59,5 миллионов рублей, 11,9 должны поступить в ближайшее время из бюджета.

В облсуде отмечают, что решения коллегии адвокатов является "демаршем", "противодействием осуществлению правосудия" и "грубым нарушением прав подозреваемых".

В ГУ МВД по Свердловской области раннее отметили, что в ноябре задолженность будет полностью погашена, об этом уже есть гарантийное письмо из Москвы.

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