Свердловское предприятие загрязняло воздух вредными выбросами

Компания по производству извести получила штраф за нарушение законодательства.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

В Богдановиче предприятие "АТОМ" оштрафовали за загрязнение воздуха, сообщили в областной прокуратуре.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что предприятие по производству извести загрязняло атмосферный воздух вредными выбросами. Кроме этого, компания не разработала и не утвердила проект нормативов допустимых выбросов, что является нарушением природоохранного законодательства. Также предприятие не проводило производственный контроль за охраной атмосферного воздуха.

Прокуратура возбудила административные дела в отношении юрлица. Суд оштрафовал "АТОМ" на 200 тысяч рублей. Директор предприятия получил представление с требованием устранить нарушения.