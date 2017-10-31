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Свердловское предприятие загрязняло воздух вредными выбросами

Свердловское предприятие загрязняло воздух вредными выбросами
16+
Фото: Pixabay
Компания по производству извести получила штраф за нарушение законодательства.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

В Богдановиче предприятие "АТОМ" оштрафовали за загрязнение воздуха, сообщили в областной прокуратуре.
 
Во время прокурорской проверки выяснилось, что предприятие по производству извести загрязняло атмосферный воздух вредными выбросами. Кроме этого, компания не разработала и не утвердила проект нормативов допустимых выбросов, что является нарушением природоохранного законодательства. Также предприятие не проводило производственный контроль за охраной атмосферного воздуха. 
 
Прокуратура возбудила административные дела в отношении юрлица. Суд оштрафовал "АТОМ" на 200 тысяч рублей. Директор предприятия получил представление с требованием устранить нарушения. 
 
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Маша Шмурыгина, 01.11.2017, 20:10
Тэги: Деньги
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