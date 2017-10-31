В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажира, который курил на борту самолета

Мужчине грозит штраф.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

В Кольцово задержали мужчину, который курил на борту самолета, сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.

Житель Челябинской области несколько раз курил в туалете пассажирского лайнера во время полета, несмотря на предупреждения бортпроводников и командира самолета. После того, как борт приземлился в Кольцово, 43-летнего нарушителя задержали. Инцидент произошел вечером 31 октября.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".

Пассажиру грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.

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