В Екатеринбург привезли дополнительные бесплатные вакцины против гриппа

Подъем заболеваемости ожидается в декабре. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017 Управление здравоохранения Екатеринбурга настоятельно рекомендует всем горожанам поставить прививку от гриппа. Уже через месяц в столице Урала ожидается всплеск заболеваемости, в связи, с чем в город привезли дополнительные бесплатные вакцины, сообщат пресс-служба мэрии. – Сезон вируса продолжается с октября по май. Лучше всего привиться как можно раньше, так как это предоставляет организму шанс создать иммунитет от вируса. Но более позднее вакцинирование против гриппа лучше, чем отказ от прививки, — отмечают в городском центре медицинской профилактики. Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день прививку от гриппа поставили лишь 36% свердловчан. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 01.11.2017, 08:40

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 01.11.2017, 08:40Тэги: Медицина Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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