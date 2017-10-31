В Екатеринбург привезли дополнительные бесплатные вакцины против гриппа

Подъем заболеваемости ожидается в декабре.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017
Управление здравоохранения Екатеринбурга настоятельно рекомендует всем горожанам поставить прививку от гриппа. Уже через месяц в столице Урала ожидается всплеск заболеваемости, в связи, с чем в город привезли дополнительные бесплатные вакцины, сообщат пресс-служба мэрии.
– Сезон вируса продолжается с октября по май. Лучше всего привиться как можно раньше, так как это предоставляет организму шанс создать иммунитет от вируса. Но более позднее вакцинирование против гриппа лучше, чем отказ от прививки, — отмечают в городском центре медицинской профилактики.
- Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день прививку от гриппа поставили лишь 36% свердловчан.
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