В Екатеринбурге к концу года откроют новый крупный травмпункт

Его стоимость составит 50 миллионов рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017
В Екатеринбурге уже в этом году откроют новый травмпункт на базе Центральной городской больницы №2. Как сообщили "АиФ-Урал" в пресс-службе мэрии, он будет работать в переулке Северном, 2.
Открытие нового травмпункта запланировано на конец 2017 года. Стоимость его строительства и оборудования составит 50 миллионов рублей, он сможет обеспечить прием до 80 тысяч пациентов в год.
- В двухэтажном здании площадью 957 квадратных метров в год будут работать кабинеты первичного и повторного приема, рентген и ряд других помещений.
- Вход в здание будет оборудован пандусами.