Наверх
В Екатеринбурге к концу года откроют новый крупный травмпункт
19:21, сегодня
В этом году расходы на зарплаты уральских чиновников превысили 6,5 миллиардов
18:43, сегодня1
"Нам не платят с июня": Свердловские адвокаты рассказали, почему решили бойкотировать суды
18:32, сегодня
В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажира, который курил на борту самолета
18:20, сегодня
ВТБ повысил ставки по сезонному вкладу "Громкая выгода"
Екатеринбург посетит президент Чехии Милош Земан
18:02, сегодня1
В парке Маяковского запретили свободно использовать квадрокоптеры
17:45, сегодня1
В Свердловской области поймали женщину, которая убила и изуродовала подругу в Нижней Туре
17:03, сегодня
В Екатеринбурге пройдет IV Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech
Медведев подписал перечень жизненно важных медицинских препаратов на 2018 год
16:47, сегодня
В ноябре почти по всей России будет теплее, чем обычно
16:30, сегодня
В Свердловской области 23-летний пассажир "Жигулей" погиб в лобовом ДТП
15:49, сегодня
Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в УрФО превысил 200 млрд рублей
Избитые в турецком отеле свердловчане добились компенсации от туроператора Anex Tour
15:32, сегодня
В екатеринбургском музее представят скафандр, который был в космосе
15:14, сегодня
В Свердловской области утонул рыбак
14:40, сегодня
В Екатеринбурге состоится IV Национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech
За один день в Свердловской области сбили пять человек
14:06, сегодня
Казначейство США перенесло акцент наращивания рыночного долга на 1 кв. 2018 года
14:00, сегодня
Режиссер Иван Соснин из Екатеринбурга снял в Сочи клип на песню грузинской группы Mgzavrebi
13:46, сегодня
Розничный бизнес ВТБ увеличивает ставки по вкладам в долларах США
ФАС: цены на лекарства в России вырастут на 30 %
13:20, сегодня2
Облсуд отказался оставлять на свободе тагильских полицейских, обвиняемых в смерти задержанного
13:02, сегодня
"Автомобилист" подписал контракт с канадцем, сыгравшим более 500 матчей в НХЛ
12:59, сегодня1
Двор и дом, в которых хочется жить
Разборки в Facebook: депутат Госдумы Альшевских отказался выступать перед Гордумой Екатеринбурга
12:42, сегодня3
5 ноября в Екатеринбурге определится победитель "народного" чемпионата по World of Tanks
12:33, сегодня2
Свердловский облсуд назвал действия уральских адвокатов демаршем и "грубым нарушением прав подозреваемых"
12:26, сегодня
Как оплатить задолженность за капремонт по судебному приказу
В Турции предложили отменить систему "Все включено" для туристов
12:17, сегодня
Скандальный уральский вуз сохранил лицензию, но не может преподавать
12:17, сегодня
В Екатеринбурге завершили подготовку объектов к ЧМ-2018
11:29, сегодня
Капремонт восстановит дома после стихийных бедствий
11:27, сегодня
Центр ЛГБТ-сообщества в Екатеринбурге может закрыться из-за нехватки денег
11:02, сегодня
В Екатеринбурге до конца ноября закрыли улицу Новаторов
10:44, сегодня
Баскетбольный "Урал" вырвал победу в Москве на последних секундах матча
10:25, сегодня
Екатеринбург ждет последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка
09:41, сегодня3
На благоустройство Свердловской области выделят 7,5 миллиардов рублей
09:20, сегодня4
Александр Поветкин проведет в Екатеринбурге бой с Кристианом Хаммером
09:00, сегодня
В Екатеринбург привезли дополнительные бесплатные вакцины против гриппа
08:40, сегодня
Лидер "Уральских Пельменей" Андрей Рожков попросил заключенных писать для него сюжеты
08:30, сегодня
Тест: "Что вы знаете про самый страшный праздник года – Хэллоуин"?
21:15, 31.10.20171
Свердловские дольщики будут контролировать статус своего дома на федеральном сайте
21:05, 31.10.2017
Сколько стоит отдых на море в ноябре: рейтинг стран с минимальными ценами
20:30, 31.10.20172
В Арамиле женщина с маленьким ребенком осталась без света и воды
19:47, 31.10.2017
Владимир Путин подписал закон о повышении штрафа за отказ пропустить пешехода
19:31, 31.10.2017
Ледовый городок Нижнего Тагила хотят сделать платным
19:08, 31.10.2017
В Свердловской области назначено шесть министров
19:05, 31.10.2017
Мэрия Екатеринбурга выпустила всего 12 пылесосов на борьбу с грязью
18:47, 31.10.20171
Корреспондент НАШЕЙ побывал за решеткой, чтобы узнать, как живут заключенные екатеринбургского СИЗО-1
18:23, 31.10.20171
В Екатеринбурге самый грязный воздух оказался на перекрестках 8 Марта – Малышева и Челюскинцев – Космонавтов
18:18, 31.10.20171
С начала года в Екатеринбурге поймали более 300 пьяных водителей
18:16, 31.10.2017
Группа ВТБ проводит мастер-классы по финансовой грамотности для детей
17:00, 31.10.2017
В Свердловской области пассажирский автобус въехал в торговый центр
16:20, 31.10.2017
Анфиса Чехова планирует участвовать в выборах президента РФ
15:59, 31.10.20171
Свердловские депутаты отказались давать сиротам приоритет при записи в школу
15:59, 31.10.2017
Строительство ледового городка в Екатеринбурге традиционно выиграла компания "Айс-Проект 2000" из Первоуральска
15:45, 31.10.2017
Макроэкономический обзор: Рынок ждет очередных решений центробанков
15:30, 31.10.2017

В Екатеринбурге к концу года откроют новый крупный травмпункт

В Екатеринбурге к концу года откроют новый крупный травмпункт
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Его стоимость составит 50 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

В Екатеринбурге уже в этом году откроют новый травмпункт на базе Центральной городской больницы №2. Как сообщили "АиФ-Урал" в пресс-службе мэрии, он будет работать в переулке Северном, 2.
 
Открытие нового травмпункта запланировано на конец 2017 года. Стоимость его строительства и оборудования составит 50 миллионов рублей, он сможет обеспечить прием до 80 тысяч пациентов в год. 
  • В двухэтажном здании площадью 957 квадратных метров в год будут работать кабинеты первичного и повторного приема, рентген и ряд других помещений.
  • Вход в здание будет оборудован пандусами.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми и выигрывайте призы!

 

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 01.11.2017, 19:21
Тэги: Здоровье, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Хэллоуин-2015 Скорая помощь Школа ГИБДД 9 мая Криминал Ельцин-центр Спорт Новости России Медицина Взрыв Высокие технологии Дети Секс Транспортная реформа Музыка Рейтинг ВУЗ Еда Мотоциклы Отдых Скандалы Искусство Происшествия Недвижимость Свердловской области Военный репортаж Интернет Репортаж Образование Мода Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Конкурсы ИГИЛ Личное ЖКХ Производство Отключение света Уралмаш, Эльмаш Позитив Религия Фото Розыск Расписание Расстрел на Депутатской Интервью Выставки Пусть говорят Ту 154 Взятки Корь Гололед Дело Пьянкова Финансы Убийство Ирины Вахрушевой Приостановка полетов в Египет Храм святой Екатерины Самолет Минобороны упал в Якутии Тест Деньги Общественный транспорт Культура Дом-2 Здоровье Новый год Снос монастыря на Качканаре Недвижимость Катастрофа Скандал с Новиковым Война ритуальных агентств Пожар Новости Убийство в Рахмангулово Растения Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Сибирская язва Опрос Шоу-бизнес Знаменитости Мировые новости Развлечения Кризис и санкции Биатлон Кто заработал Статистика ЗАГС Мужчины Транспорт Расстрел Суд Экономия Политика Афиша ЖКХ Свердловской области Доска позора Футбол В Египте разбился самолет с российскими туристами Бизнес Дорожные воины Хоккей ДТП Эксклюзив Красота Баскетбол Грипп в Екатеринбурге Животные Строительство Горячее Туризм Слухи Мистика МЧС Психология Екатеринбуржцы в разных странах Рецензия Студенты Семья Необычное История успеха Грипп Истории 9 мая Крушение самолета под Ростовом Жизнь в городе Дороги Путин Лайфхак Бэби-боксы Экономика Голодовка в колонии Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Коллекторы ЧМ-2018 Авто Новости дня Мультимедиа Приговор Лошагину Волейбол Парковки В Екатеринбурге -40 градусов Ошибки врачей Погода Самолет Отношения Горящие авто Ловец покемонов История Екатеринбурга Видео Женщины Смерть Обрушение крыши на Калинина СМИ

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru