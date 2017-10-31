В Екатеринбурге к концу года откроют новый крупный травмпункт

Его стоимость составит 50 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

В Екатеринбурге уже в этом году откроют новый травмпункт на базе Центральной городской больницы №2. Как сообщили "АиФ-Урал" в пресс-службе мэрии, он будет работать в переулке Северном, 2.

Открытие нового травмпункта запланировано на конец 2017 года. Стоимость его строительства и оборудования составит 50 миллионов рублей, он сможет обеспечить прием до 80 тысяч пациентов в год.