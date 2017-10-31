В екатеринбургском музее представят скафандр, который был в космосе

Посмотреть экспозицию можно будет после ноябрьских праздников. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017 В музее НПО Автоматики им. академика Н. А. Семихатова представят космический скафандр, "Сокол-2", который был в открытом космосе. Об этом сообщается на ТАСС. Посмотреть новую экспозицию вможно будет после ноябрьских праздников. фото: музей НПО Автоматики – Таких скафандров на Урале нет. Он будет выставляться в музее НПО автоматики. Данный костюм был в космосе, в последнее время использовался для подготовки космонавтов. Это модель скафандра "Сокол-2", – цитирует агентство замминистра промышленности и науки Свердловской области Игоря Зеленкина. Отмечается, что данный музей принадлежит госкорпорации "Роскосмос", которое разрабатывает системы управления ракетной и космической техники. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 01.11.2017, 15:14

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 01.11.2017, 15:14Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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