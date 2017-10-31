В екатеринбургском музее представят скафандр, который был в космосе

Посмотреть экспозицию можно будет после ноябрьских праздников.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017
В музее НПО Автоматики им. академика Н. А. Семихатова представят космический скафандр, "Сокол-2", который был в открытом космосе. Об этом сообщается на ТАСС.
Посмотреть новую экспозицию вможно будет после ноябрьских праздников.
фото: музей НПО Автоматики
– Таких скафандров на Урале нет. Он будет выставляться в музее НПО автоматики. Данный костюм был в космосе, в последнее время использовался для подготовки космонавтов. Это модель скафандра "Сокол-2", – цитирует агентство замминистра промышленности и науки Свердловской области Игоря Зеленкина.
- Отмечается, что данный музей принадлежит госкорпорации "Роскосмос", которое разрабатывает системы управления ракетной и космической техники.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!