В этом году расходы на зарплаты уральских чиновников превысили 6,5 миллиардов

Это больше прошлогодних показателей на 206 миллионов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

С января по сентябрь 2017 года на зарплаты чиновников, госслужащих и работников госучреждений в Свердловской области потратили более 6,5 миллиардов рублей. Это больше прошлогодних показателей на 206 миллионов 681 тысяч рублей.

При этом выросло и количество самих госслужащих – их стало на 295 человек больше, пишет znak.com. Что интересно, серьезное сокращение количество сотрудников случилось на автономных и бюджетных учреждениях. По данным на 1 октября прошлого года, их было 97883 человек, а год спустя — 94940 человек.

Накануне правительство Свердловской области утвердило дефицитный бюджет на 2018 год.

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