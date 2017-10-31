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В парке Маяковского запретили свободно использовать квадрокоптеры

В парке Маяковского запретили свободно использовать квадрокоптеры
16+
Фото: Архив "НАШЕЙ"
Теперь съемку можно вести только с разрешения руководства ЦПКиО.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

В Екатеринбурге в парке Маяковского запретили свободную съемку с использованием квадрокоптеров (небольших вертолетиков с камерой, которые управляются с земли). Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ЦПКиО.

В парке аргументировали это решение правилами безопасности.

– Нельзя летать над территориями с массовым скоплением людей во избежание несчастных случаев при падении дрона. Также запрещено совершать полеты над охраняемыми объектами, а максимальная высота разрешенных полетов – не выше 150 метров, – перечислили представители парка.

Теперь, чтобы воспользоваться квадрокоптером на территории ЦПКиО, горожанам придется спрашивать разрешения.

– Для съемки на территории парка достаточно иметь лицензию, разрешительные документы, а также необходимо уведомить администрацию парка о съемке и помнить о соблюдении правил безопасности полетов, – добавили в администрации ЦПКиО.

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Игорь Труш, 01.11.2017, 17:45
Тэги: Скандалы, Культура
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