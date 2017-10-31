В парке Маяковского запретили свободно использовать квадрокоптеры

Теперь съемку можно вести только с разрешения руководства ЦПКиО.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

В Екатеринбурге в парке Маяковского запретили свободную съемку с использованием квадрокоптеров (небольших вертолетиков с камерой, которые управляются с земли). Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ЦПКиО.

В парке аргументировали это решение правилами безопасности.

– Нельзя летать над территориями с массовым скоплением людей во избежание несчастных случаев при падении дрона. Также запрещено совершать полеты над охраняемыми объектами, а максимальная высота разрешенных полетов – не выше 150 метров, – перечислили представители парка.

Теперь, чтобы воспользоваться квадрокоптером на территории ЦПКиО, горожанам придется спрашивать разрешения.

– Для съемки на территории парка достаточно иметь лицензию, разрешительные документы, а также необходимо уведомить администрацию парка о съемке и помнить о соблюдении правил безопасности полетов, – добавили в администрации ЦПКиО.

Напомним, в октябре вокруг оформления парка разгорелся большой скандал.

Многие считают Романа Шадрина неподходящим руководителем ЦПКиО. Известный шоумен Александр Цариков даже начал сбор подписей за увольнение главы парка.

После этого на телефон Царикова поступил звонок с угрозами.

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