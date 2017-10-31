В Свердловской области полицейского задержали за браконьерство

Двух мужчин поймали на незаконной охоте на зайцев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

В Нижних Сергах задержали полицейского, подозреваемого в браконьерстве, сообщает Znak.com.

Двух мужчин, один из которых работает участковым полицейским, задержали несколько дней назад во время охоты на зайцев. У охотников не оказалось при себе необходимых документов, разрешающих охоту. Областное управление Следственного комитета проводит проверку.

По словам официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в полиции также проводится служебная проверка. Если информация о том, что полицейский участвовал в незаконной охоте, подтвердится, будут приняты меры реагирования - вплоть до увольнения из органов и уголовной ответственности.