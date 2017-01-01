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СМИ сообщили об отставке начальника ГУФСИН по Свердловской области Сергея Патронова

СМИ сообщили об отставке начальника ГУФСИН по Свердловской области Сергея Патронова
16+
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
На посту начальника ведомства Патронов проработал чуть больше полугода.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.01.2017

Начальник ГУФСИН России по Свердловской области Сергей Патронов может не вернуться из отпуска на работу, сообщает 1 января 2017 года URA.Ru.

До настоящего времени, уточняет агентство, центральный аппарат ФСИН не утвердил Патронова на посту начальника ведомства.

До 9 января 2017 года обязанности руководителя областного ГУФСИН исполняет один из заместителей Патронова Олег Давиденко.

В пресс-службе свердловского ГУФСИН в свою очередь заявили, что не располагают информацией о кадровых перестановках в руководстве ведомства.

  • Сергей Патронов возглавил ГУФСИН России по Свердловской области 27 июня 2016 года в должности врио. До этого он руководил калужским ведомством.
  • Предшественник Патронова Сергей Худорожков покинул свой пост по причине выслуги лет. Отставка Худорожкова совпала с чередой скандалов в пенитенциарной системе Свердловской области.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 02.01.2017, 13:25
Тэги: СМИ, Скандалы
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