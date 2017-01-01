СМИ сообщили об отставке начальника ГУФСИН по Свердловской области Сергея Патронова

На посту начальника ведомства Патронов проработал чуть больше полугода.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.01.2017
Начальник ГУФСИН России по Свердловской области Сергей Патронов может не вернуться из отпуска на работу, сообщает 1 января 2017 года URA.Ru.
До настоящего времени, уточняет агентство, центральный аппарат ФСИН не утвердил Патронова на посту начальника ведомства.
До 9 января 2017 года обязанности руководителя областного ГУФСИН исполняет один из заместителей Патронова Олег Давиденко.
В пресс-службе свердловского ГУФСИН в свою очередь заявили, что не располагают информацией о кадровых перестановках в руководстве ведомства.
- Сергей Патронов возглавил ГУФСИН России по Свердловской области 27 июня 2016 года в должности врио. До этого он руководил калужским ведомством.
- Предшественник Патронова Сергей Худорожков покинул свой пост по причине выслуги лет. Отставка Худорожкова совпала с чередой скандалов в пенитенциарной системе Свердловской области.