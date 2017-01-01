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В Екатеринбурге объявили в розыск сбежавшую из Асбеста девочку-подростка

В Екатеринбурге объявили в розыск сбежавшую из Асбеста девочку-подростка
16+
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
В полиции предупредили, что девочка склонна к кражам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.01.2017

Свердловская полиция объявила в розыск 15-летнюю Анжелику Оксенчук, которая сбежала из дома в Асбесте. О побеге девочки 2 января 2017 года сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным полиции, подросток сбежала 26 декабря в 10.00. Она вылезла из окна квартиры со второго этажа. Девочка и ранее сбегала из дома, уезжала в Екатеринбург, где гуляла в торговых центрах.

Предположительно, в день побега Анжелика была одета в болоневую куртку синего цвета с капюшоном, синие джинсы, черные сапоги, и черную шапку.

Приметы подростка: рост 156-160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые до плеч, перекрашены в белый цвет, уши прилегающие, нос прямой,  губы толстые, глаза карие.

  • Как отмечают в полиции, Анжелика склонна к кражам. Девочка может представляться чужими именами.
  • При наличии информации о местонахождении ребенка можно обращаться по телефонам: 02; 8(34365) 2-04-02 (дежурная часть) или 8(34365)2-03-27 (подразделение по делам несовершеннолетних).
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 02.01.2017, 14:57
Тэги: Дети, Розыск
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