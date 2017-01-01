В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил насмерть женщину

Авария произошла в первый день 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.01.2017

В Екатеринбурге водитель автомобиля Chevrolet Blazer 1 января 2017 года сбил 41-летнюю женщину, сообщает 2 января отделение пропаганды ГИБДД.

Авария произошла в 22.40 на 15-м километре Тюменского тракта. По данным автоинспекторов, внедорожник ехал по дублеру Сибирского тракта в сторону микрорайона Компрессорный. В этот момент женщина шла по обочине. На ее одежде не было светоотражающих элементов.

Пешеход скончалась до приезда медиков. В настоящее время автоинспекторы устанавливают степень вины участников аварии.