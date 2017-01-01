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В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил насмерть женщину

В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил насмерть женщину
16+
Фото: отделение пропаганды ГИБДД
Авария произошла в первый день 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.01.2017

В Екатеринбурге водитель автомобиля Chevrolet Blazer 1 января 2017 года сбил 41-летнюю женщину, сообщает 2 января отделение пропаганды ГИБДД.

Авария произошла в 22.40 на 15-м километре Тюменского тракта. По данным автоинспекторов, внедорожник ехал по дублеру Сибирского тракта в сторону микрорайона Компрессорный. В этот момент женщина шла по обочине. На ее одежде не было светоотражающих элементов.

Пешеход скончалась до приезда медиков. В настоящее время автоинспекторы устанавливают степень вины участников аварии.

  • В ГИБДД отмечают, что с 1 января 2017 года это уже четвертое ДТП с участием пешехода.
  • В воскресенье, 1 января 2017 года, пользователи соцсети сообщили о наезде на пешехода в районе улиц Репина — Крауля.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 02.01.2017, 12:28
Тэги: ДТП, Авто
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