Спасибо теплой погоде: Новый год в ледовом городке Екатеринбурга встретили 5 тысяч человек

На площади 1905 года екатеринбуржцы водили хоровод и катались с горок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.01.2017

В Екатеринбурге более 5 тысяч человек встретили Новый год в ледовом городке на площади 1905 года, сообщает 2 января 2017 года официальный портал города.

За пять минут до начала 2017 года на большом экране было показано новогоднее обращение президента России Владимира Путина.

В новогоднюю ночь горожане водили хороводы и катались на горках ледового городка. Отмечается, что такое количество людей посетили главную елку города благодаря теплой новогодней ночи.