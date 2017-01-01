Спасибо теплой погоде: Новый год в ледовом городке Екатеринбурга встретили 5 тысяч человек

На площади 1905 года екатеринбуржцы водили хоровод и катались с горок.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.01.2017
В Екатеринбурге более 5 тысяч человек встретили Новый год в ледовом городке на площади 1905 года, сообщает 2 января 2017 года официальный портал города.
За пять минут до начала 2017 года на большом экране было показано новогоднее обращение президента России Владимира Путина.
В новогоднюю ночь горожане водили хороводы и катались на горках ледового городка. Отмечается, что такое количество людей посетили главную елку города благодаря теплой новогодней ночи.
- Комплекс на площади 1905 года будет работать до 22 января 2017 года.
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