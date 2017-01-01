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Спасибо теплой погоде: Новый год в ледовом городке Екатеринбурга встретили 5 тысяч человек

Спасибо теплой погоде: Новый год в ледовом городке Екатеринбурга встретили 5 тысяч человек
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
На площади 1905 года екатеринбуржцы водили хоровод и катались с горок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.01.2017

В Екатеринбурге более 5 тысяч человек встретили Новый год в ледовом городке на площади 1905 года, сообщает 2 января 2017 года официальный портал города.

За пять минут до начала 2017 года на большом экране было показано новогоднее обращение президента России Владимира Путина.

В новогоднюю ночь горожане водили хороводы и катались на горках ледового городка. Отмечается, что такое количество людей посетили главную елку города благодаря теплой новогодней ночи.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 02.01.2017, 10:15
Тэги: Развлечения, Новый год
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