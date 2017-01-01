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Готовимся к снегопадам и холодам: синоптики прогнозируют похолодание в Екатеринбурге

Готовимся к снегопадам и холодам: синоптики прогнозируют похолодание в Екатеринбурге
16+
Фото: архив НАШЕЙ
В ближайшие дни столбик термометра опустится до минус 20 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.01.2017

В Екатеринбурге в ближайшие дни ожидаются обильные снегопады и похолодание, сообщает 2 января 2017 года официальный портал города.

Снегопад в уральской столице начнется днем 3 января и продлится как минимум до рождественских праздников. В эти дни количество осадков ожидается на уровне 5-7 мм водяного столба.

В четверг, 5 января, ожидается похолодание — столбик термометра в Екатеринбурге опустится до минус 20 градусов.

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Сергей Беляев, 02.01.2017, 17:24
Тэги: Погода, Новый год
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