Готовимся к снегопадам и холодам: синоптики прогнозируют похолодание в Екатеринбурге

В ближайшие дни столбик термометра опустится до минус 20 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.01.2017

В Екатеринбурге в ближайшие дни ожидаются обильные снегопады и похолодание, сообщает 2 января 2017 года официальный портал города.

Снегопад в уральской столице начнется днем 3 января и продлится как минимум до рождественских праздников. В эти дни количество осадков ожидается на уровне 5-7 мм водяного столба.

В четверг, 5 января, ожидается похолодание — столбик термометра в Екатеринбурге опустится до минус 20 градусов.