«Планы на 2017 год – в урну»: в компании, отвечающей за ЧМ-2018 в Екатеринбурге, прошли массовые сокращения

Массовым сокращениям в «Урал-2018» предшествовали долги и обыски в предприятии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.01.2017

В Екатеринбурге перед Новым годом прошли массовые сокращения сотрудников ГУП «Урал-2018», которое отвечает за подготовку инфраструктуры уральской столицы к ЧМ-2018. Об этом 2 января 2017 года стало известно из сообщения на странице заместителя директора предприятия Марины Приймак в соцсети.

По ее словам, сокращения затронули почти весь коллектив ГУП «Урал-2018».

— Жесткое, безапелляционное и, по сути, в части моего направления работы – неаргументированное. Планы на 2017 год — в урну. Натренировавшиеся на тематике будущего ЧМ коллеги — в поиски новых профессиональных горизонтов, — написала Приймак.