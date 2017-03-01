Авария с участием пассажирского автобуса случилась на выезде из Ревды

В автобус влетел ВАЗ, выехавший на встречку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Пользователи группы vk.com/revdainfo разместили срочную информацию о серьезной аварии, которая произошла на трассе Пермь-Екатеринбург, у стеллы «Ревда». Сообщение поступило около 16 часов сегодня, 2 марта. Позднее эту информацию подтвердили в областной ГИБДД.

Легковушка столкнулась с автобусом

Как сообщили в ведомстве, пока можно делать лишь предварительные выводы. 27-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречку и столкнулся с автобусом. В результате парня зажало в салоне, его доставали спасатели.

Пассажиров автобуса спасли ремни безопасности

Инспекторы ГИББД рассказали, что пассажиры автобуса были пристегнуты, поэтому в ДТП не пострадали. С ушибом обратилась только одна пассажирка.