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Авария с участием пассажирского автобуса случилась на выезде из Ревды

Авария с участием пассажирского автобуса случилась на выезде из Ревды
16+
Фото: vk.com/revdainfo
В автобус влетел ВАЗ, выехавший на встречку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Пользователи группы vk.com/revdainfo разместили срочную информацию о серьезной аварии, которая произошла на трассе Пермь-Екатеринбург, у стеллы «Ревда». Сообщение поступило около 16 часов сегодня, 2 марта. Позднее эту информацию подтвердили в областной ГИБДД.

Легковушка столкнулась с автобусом

Как сообщили в ведомстве, пока можно делать лишь предварительные выводы. 27-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречку и столкнулся с автобусом. В результате парня зажало в салоне, его доставали спасатели.

Пассажиров автобуса спасли ремни безопасности

Инспекторы ГИББД рассказали, что пассажиры автобуса были пристегнуты, поэтому в ДТП не пострадали. С ушибом обратилась только одна пассажирка.

  • Движение на участке трассы затруднено. ГИБДД проводит проверку.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 02.03.2017, 17:18
Тэги: ДТП, ГИБДД, Дороги
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