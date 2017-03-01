Авария с участием пассажирского автобуса случилась на выезде из Ревды

В автобус влетел ВАЗ, выехавший на встречку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017
Пользователи группы vk.com/revdainfo разместили срочную информацию о серьезной аварии, которая произошла на трассе Пермь-Екатеринбург, у стеллы «Ревда». Сообщение поступило около 16 часов сегодня, 2 марта. Позднее эту информацию подтвердили в областной ГИБДД.
Легковушка столкнулась с автобусом
Как сообщили в ведомстве, пока можно делать лишь предварительные выводы. 27-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречку и столкнулся с автобусом. В результате парня зажало в салоне, его доставали спасатели.
Пассажиров автобуса спасли ремни безопасности
Инспекторы ГИББД рассказали, что пассажиры автобуса были пристегнуты, поэтому в ДТП не пострадали. С ушибом обратилась только одна пассажирка.
- Движение на участке трассы затруднено. ГИБДД проводит проверку.