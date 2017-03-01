«Азур Эйр» снова оштрафовали за многочасовую задержку рейса в Екатеринбурге

Пассажиры авиакомпании восемь часов ждали вылета из Кольцово.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017
В Красноярске суд оштрафовал авиакомпанию «Азур Эйр» за восьмичасовую задержку рейса в аэропорту Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе Енисейской транспортной прокуратуры 2 марта.
Суд обязал авиакомпанию выплатить 100 тысяч рублей в качестве штрафа за необоснованную задержку самолета в Екатеринбурге 2 сентября 2016 года - пассажиры ждали вылета восемь часов, так как перевозчик не предоставил им резервный борт.
После прокурорской проверки в отношении «Азур Эйр» возбудили уголовное дело, позже мировой суд в Красноярске вынес решение о 100-тысячном штрафе. Представители авикомпании с судебным решением не согласились и попытались обжаловать его, однако суд вышестоящей инстанции апелляцию отклонил.
- В феврале 2017 года авиакомпания «Азур Эйр» уже получила штраф в размере 20 тысяч рублей за 11-часовую задержку рейса Екатеринбург - Пхукет. Инцидент произошел 21 декабря 2016 года, когда в самолете перевозчика во время разгона на взлетной полосе сработал датчик отказа двигателя.
- Экипаж применил экстренное торможение, в результате самолет выкатился за пределы ВВП. Пассажиров разместили в гостинице, однако далеко не всех обеспечили горячим питанием, которое, кроме этого, было предоставлено с нарушением сроков.
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