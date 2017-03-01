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«Азур Эйр» снова оштрафовали за многочасовую задержку рейса в Екатеринбурге

«Азур Эйр» снова оштрафовали за многочасовую задержку рейса в Екатеринбурге
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Пассажиры авиакомпании восемь часов ждали вылета из Кольцово.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

В Красноярске суд оштрафовал авиакомпанию «Азур Эйр» за восьмичасовую задержку рейса в аэропорту Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе Енисейской транспортной прокуратуры 2 марта. 
 
Суд обязал авиакомпанию выплатить 100 тысяч рублей в качестве штрафа за необоснованную задержку самолета в Екатеринбурге 2 сентября 2016 года - пассажиры ждали вылета восемь часов, так как перевозчик не предоставил им резервный борт. 
 
После прокурорской проверки в отношении «Азур Эйр» возбудили уголовное дело, позже мировой суд в Красноярске вынес решение о 100-тысячном штрафе. Представители авикомпании с судебным решением не согласились и попытались обжаловать его, однако суд вышестоящей инстанции апелляцию отклонил.
  • В феврале 2017 года авиакомпания «Азур Эйр» уже получила штраф в размере 20 тысяч рублей за 11-часовую задержку рейса Екатеринбург - Пхукет. Инцидент произошел 21 декабря 2016 года, когда в самолете перевозчика во время разгона на взлетной полосе сработал датчик отказа двигателя.
  • Экипаж применил экстренное торможение, в результате самолет выкатился за пределы ВВП. Пассажиров разместили в гостинице, однако далеко не всех обеспечили горячим питанием, которое, кроме этого, было предоставлено с нарушением сроков.

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Маша Шмурыгина, 02.03.2017, 12:13
Тэги: Суд
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