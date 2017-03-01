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Известный блогер Илья Варламов назвал строительство храма-на-воде в Екатеринбурге плевком на всех

Известный блогер Илья Варламов назвал строительство храма-на-воде в Екатеринбурге плевком на всех
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Фото: YouTube
Блогер уверен, что никакие усилия горожан не смогут уберечь пруд от строительства.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Популярный блогер Илья Варламов посвятил пост на своем сайте строительству храма святой Екатерины, который планируется возвести в акватории городского пруда в Екатеринбурге. Текст под названием «Как наплевать на всех и построить храм: инструкция из Екатеринбурга» блогер опубликовал 1 марта.

Все материалы о строительстве храма святой Екатерины в Екатеринбурге читайте здесь

Варламов назвал новый проект храма святой Екатерины странным гибридом московского собора Василия Блаженого и Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге и обратил внимание читателей на то, что митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла не волнует мнение горожан по поводу строительства храма-на-воде:

- Народ избрал Владимира Владимировича – он теперь и рулит страной. Если мы по каждому поводу будем собирать людей, то знаете сколько придётся проводить референдумов. Есть депутаты, которые выбраны людьми. Если есть политическая воля, то будут изменения, - приводит цитату митрополита блогер.

Вопрос о строительстве храма, как отмечается в тексте, «был решен сам собой», а потому общественные слушания «превратились в фарс». Екатеринбуржцев, по словам Варламова, поставили перед фактом - храм будет, а с несогласными готовы «побеседовать» сторонники строительства. 
 
Блогер также отметил, что местный архитектор Владимир Каганович доказал, что авторы проекта храма-на-воде в два раза уменьшили его размеры на рендерах по отношению к другим зданиям, расположенным в районе строительства.
  • Варламов уверен, что «крутая» акция «Обними пруд», которую на днях устроили горожане, выступающие против храма-на-воде, делу уже ничем помочь не сможет, и в том, что собор будет построен, блогер не сомневается.
  • Из-за строительства храма в акватории пруда Екатеринбург не смогут включить в реестр ЮНЕСКО.

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Маша Шмурыгина, 02.03.2017, 10:12
Тэги: Храм святой Екатерины
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