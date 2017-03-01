Британские архитекторы разработали проект реконструкции вокзала Екатеринбурга

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Концепция реконструкции будет представлена публике в ближайшее время. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017 Железнодорожный вокзал в Екатеринбурге будет реконструирован в соответствии с концепцией, разработанной архитекторами из Великобритании, сообщает Znak.com 1 марта. Реконструкцией железнодорожного вокзала уральской столицы планирует заняться группа компаний «Кортрос», которую контролирует Виктор Вексельберг, президент фонда «Сколково» и председатель совета директоров группы компаний «Ренова». Концепцию реконструкции вокзала подготовили британские архитекторы, также в разработке проекта принимали участие специалисты РЖД и компании «Кортрос». По словам гендиректора «Кортроса» Станислава Киселева, проект реконструкции вокзала будет представлен широкой общественности в ближайшее время. Пока концепция обсуждается с представителями РЖД. Концепция предлагает комплексную реконструкцию здания железнодорожного вокзала, что поднимет его на новый уровень, отметил Киселев.

Компания «Кортрос» является девелопером проекта «Академический».

Между тем масштабная реконструкция железнодорожного вокзала в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018 уже началась. Из-за ремонтных работ часть пригородных касс вынесли на улицу. Перечень работ включает 2,5 тысячи пунктов. Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

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, 02.03.2017, 09:21

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 02.03.2017, 09:21Тэги: Транспорт Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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