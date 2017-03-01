Британские архитекторы разработали проект реконструкции вокзала Екатеринбурга

Концепция реконструкции будет представлена публике в ближайшее время.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017
Железнодорожный вокзал в Екатеринбурге будет реконструирован в соответствии с концепцией, разработанной архитекторами из Великобритании, сообщает Znak.com 1 марта.
Реконструкцией железнодорожного вокзала уральской столицы планирует заняться группа компаний «Кортрос», которую контролирует Виктор Вексельберг, президент фонда «Сколково» и председатель совета директоров группы компаний «Ренова».
Концепцию реконструкции вокзала подготовили британские архитекторы, также в разработке проекта принимали участие специалисты РЖД и компании «Кортрос». По словам гендиректора «Кортроса» Станислава Киселева, проект реконструкции вокзала будет представлен широкой общественности в ближайшее время. Пока концепция обсуждается с представителями РЖД.
- Концепция предлагает комплексную реконструкцию здания железнодорожного вокзала, что поднимет его на новый уровень, отметил Киселев.
- Компания «Кортрос» является девелопером проекта «Академический».
- Между тем масштабная реконструкция железнодорожного вокзала в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018 уже началась. Из-за ремонтных работ часть пригородных касс вынесли на улицу. Перечень работ включает 2,5 тысячи пунктов.
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