Главе Верх-Исетского района Екатеринбурга предъявлено обвинение в коррупции

Александру Бреденко инкреминируют получение взятки в значительном размере.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Будучи на рабочем месте, 21 февраля текущего года, глава Верх-Исетского района, получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловской области 2 марта.

После получения денежных средств обвиняемый был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России. Взятка, по версии следствия, предназначалась за помощь предпринимателю в заключении контракта по санитарному обслуживанию Верх-Исетского района.

Расследование уголовного дела продолжается, ведется сбор доказательств. В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 6 лет.