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Стало известно, когда пересмотрят дело осужденной за репост воспитательницы из Екатеринбурга

Стало известно, когда пересмотрят дело осужденной за репост воспитательницы из Екатеринбурга
16+
Фото: Евгения Чудновец, соцсети
Ранее пересмотреть дело Евгении Чудновец обязал Верхновый суд РФ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Дело Евгений Чудновец, осужденной за репост видео с «детской порнографией» на пять месяцев тюрьмы, будет пересмотрено 6 марта, сообщает «Накануне.ru» 2 марта.
 
В 10.00 часов утра 6 марта президиум Курганского областного суда пересмотрит дело екатеринбургской воспитательницы Евгений Чудновец, отбывающей срок за репост видео из детского лагеря, на котором вожатые издеваются над маленьким мальчиком, заставляя его полностью раздеться.
 
Пересмотреть дело Чудновец потребовал Верховный суд РФ после обращения заместителя генпрокурора, который потребовал отменить приговор и прекратить уголовное дело в отношении женщины за отсутствием состава преступления.
  • Евгению Чудновец признали виновной в распространении детского порно. От условно-досрочного освобождения и помилования воспитательница и мать трехлетнего ребенка отказалась, так как не считает себя виноватой. 
  • Защита Чудновец также подала жалобу в Европейский суд по правам человека.

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Маша Шмурыгина, 02.03.2017, 13:24
Тэги: Суд
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