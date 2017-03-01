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Дмитрий Нагиев прилетел в Екатеринбург сниматься в рекламе

Дмитрий Нагиев прилетел в Екатеринбург сниматься в рекламе
16+
Фото: Инстаграм/melcha33
Все желающие могли сделать селфи с актером в ТРЦ «Гринвич».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Известный актер Дмитрий Нагиев прилетел в Екатеринбург сниматься в рекламе. Пользователи соцсетей делятся фото с Нагиевым в своих соцсетях сегодня, 2 марта.

Нагиев и подарки 

Импровизированная съемочная площадка была организована в 5 очереди торгового центра. Подробности съемочного процесса и суть рекламируемого не раскрывается. Известно лишь, что это будет реклама самого торгового центра.

Актер отнесся к подарку с юмором. 

Из видео пользователей видно, как снимается ролик: Нагиев говорит по телефону, после чего к нему подходит стройная брюнетка.

«Хорошо погуляли!» - комментирует событие один из участников. 

Сам о себе Нагиев пишет на своей странице: «И о себе: умен, красив, с юмором, сексуален, успешен, честен, врун».

Все участники съемок отмечают доброжелательность актера, а организаторы съемок ставят к его фотографиям хэштег «Нагиев универсал». 

 

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Галина Исакова, 02.03.2017, 17:29
Тэги: Шоу-бизнес, Знаменитости, Интернет
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