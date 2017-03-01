Все желающие могли сделать селфи с актером в ТРЦ «Гринвич».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Известный актер Дмитрий Нагиев прилетел в Екатеринбург сниматься в рекламе. Пользователи соцсетей делятся фото с Нагиевым в своих соцсетях сегодня, 2 марта.

Нагиев и подарки

Импровизированная съемочная площадка была организована в 5 очереди торгового центра. Подробности съемочного процесса и суть рекламируемого не раскрывается. Известно лишь, что это будет реклама самого торгового центра.

Актер отнесся к подарку с юмором.

Публикация от ⭐️НАТАЛЬЯ ВОЛКОВА⭐️ (@zina_kuklovod) Мар 2 2017 в 12:01 PST

Из видео пользователей видно, как снимается ролик: Нагиев говорит по телефону, после чего к нему подходит стройная брюнетка.

Публикация от Мельчакова Екатерина (@melcha33) Мар 1 2017 в 11:34 PST

«Хорошо погуляли!» - комментирует событие один из участников.

Сам о себе Нагиев пишет на своей странице: «И о себе: умен, красив, с юмором, сексуален, успешен, честен, врун».

Публикация от Марина Салямина (@marinaicequeen) Мар 1 2017 в 10:37 PST

Все участники съемок отмечают доброжелательность актера, а организаторы съемок ставят к его фотографиям хэштег «Нагиев универсал».

Публикация от Мельчакова Екатерина (@melcha33) Мар 2 2017 в 2:21 PST

Публикация от ВЕДУЩИЙ ВИТАЛИЙ БОРОДИН (@vitalyborodin) Мар 2 2017 в 12:43 PST

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