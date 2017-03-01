Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017
Известный актер Дмитрий Нагиев прилетел в Екатеринбург сниматься в рекламе. Пользователи соцсетей делятся фото с Нагиевым в своих соцсетях сегодня, 2 марта.
Нагиев и подарки
Импровизированная съемочная площадка была организована в 5 очереди торгового центра. Подробности съемочного процесса и суть рекламируемого не раскрывается. Известно лишь, что это будет реклама самого торгового центра.
Актер отнесся к подарку с юмором.
Из видео пользователей видно, как снимается ролик: Нагиев говорит по телефону, после чего к нему подходит стройная брюнетка.
«Хорошо погуляли!» - комментирует событие один из участников.
Сам о себе Нагиев пишет на своей странице: «И о себе: умен, красив, с юмором, сексуален, успешен, честен, врун».
Все участники съемок отмечают доброжелательность актера, а организаторы съемок ставят к его фотографиям хэштег «Нагиев универсал».
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