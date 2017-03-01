Экс-главу МУГИСО Алексея Пьянкова проверили на детекторе лжи

Чиновника обвиняют в получении взятки, а он обвиняет следователя в подтасовке фактов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Алексей Пьянков прошел исследования на полиграфе, сообщил адвокат Пьянкова - Николай Каргаполов сегодня, 2 марта.

Пьянков сам инициировал проверку

Экс-чиновник написал заявление в главное военно-следственное управление СК РФ, в котором попросил проверить его на детекторе лжи. Пьянков просил возбудить уголовные дела в отношении следователя, который занимается его делом. Обвиняемый считает, что его уголовное дело было заведено незаконно.

Проверка на детекторе лжи проводилась в Москве

Проверка проводилась в Москве, в главном центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз. Позиция Пьянкова подтвердилась, как утверждает его адвокат, прокомментировавший ситуацию.

Напомним, экс-министра Алексея Пьянкова обвиняют по нескольким статьям УК: «присвоение и растрата» (часть 4 статья 160), «даче взятки» (два эпизода по части 5 статье 291) и «посредничестве во взяточничестве» (два эпизода по части 4 статьи 291.1). В общей сложности ему «приписывают» пять преступлений».

Суть дела заключается в том, что министерство планировало выкупить трехэтажное здание на Репина, 5с, прилегающее к Центральному стадиону, где пройдет ЧМ-2018, но его опередили третьи лица. У последних чиновники купили этот дом, заплатив за него 230 млн рублей. Следователи считают, что это цена была сильно завышена и оценивают его максимум в 180 млн рублей.

В СК предполагают, что дом министерству продавали подставные риелторы, а разницу в цене чиновники положили в карман. После того, как сделка со зданием была оформлена, его снесли. Затем начались работы по реконструкции стадиона к ЧМ-2018. Также в деле фигурирует сумма 31,5 миллиона рублей. Следователи считают, что именно на такую общую сумму были переданы взятки руководству МУГИСО. Взятки поступали через посредников.

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