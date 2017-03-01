Из-за болезни Михаил Шуфутинский перенес концерты в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017
Концерт заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского переносится с 3 на 26 марта 2017 года по причине временной болезни артиста, сообщается на сайте билетных касс сегодня, 2 марта.
Не сдавайте билеты, пригодятся
По заверениям организаторов, все билеты на концерт будут действительны. Выступление состоится в ККТ «Космос».
- Артист ждет встречи со своими зрителями в Екатеринбурге 26 марта. Все места на шоу Михаила Шуфутинского раскуплены, поэтому мы рекомендуем сохранить билеты на концерт 26 марта, - говорится в официальном обращении организаторов.
Билеты на концерт Шуфутинского стоят до 2000 рублей
В прошлом году Михаил Захарович приезжал в Екатеринбург также в марте. Билеты на концерт мэтра эстрады традиционно пользуются спросом, в этом году они продавались по цене от 1400 до 2000 рублей.
- Михаил Шуфутинский известен своими песнями «Третье сентября» и «Пальма де Майорка». В марте 68-летний певец выступит в сопровождении оркестра, шоу-группы «Атаман» и вокального дуэта «Лиада».
- В 1981 году эмигрировал в США, в 2003 году переехал в Россию на постоянное место жительства.