Из-за болезни Михаил Шуфутинский перенес концерты в Екатеринбурге

Концерт звезды шансона должен был пройти в столице Урала 3 марта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Концерт заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского переносится с 3 на 26 марта 2017 года по причине временной болезни артиста, сообщается на сайте билетных касс сегодня, 2 марта.

Не сдавайте билеты, пригодятся

По заверениям организаторов, все билеты на концерт будут действительны. Выступление состоится в ККТ «Космос».

- Артист ждет встречи со своими зрителями в Екатеринбурге 26 марта. Все места на шоу Михаила Шуфутинского раскуплены, поэтому мы рекомендуем сохранить билеты на концерт 26 марта, - говорится в официальном обращении организаторов.

Билеты на концерт Шуфутинского стоят до 2000 рублей

В прошлом году Михаил Захарович приезжал в Екатеринбург также в марте. Билеты на концерт мэтра эстрады традиционно пользуются спросом, в этом году они продавались по цене от 1400 до 2000 рублей.