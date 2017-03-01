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Свердловчанин получил 3 года колонии за кражу оружия у начальника

Свердловчанин получил 3 года колонии за кражу оружия у начальника
16+
Фото: www.delfi.lv
О преступлении мужчины сообщила его бывшая сожительница.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Недавно местного жителя Новой Ляли уволили с лесозаготовительного предприятия в поселке Сосьва. Собирая вещи, мужчина случайно нашел  в тумбочке травматический пистолет МР-79-ТМ и решил забрать оружие с собой, сообщают Вечерние ведомости 2 марта.

С этим приобретением мужчина отправился к бывшей сожительнице. Увидев оружие, женщина сразу же позвонила в полицию. Прибывшая на место группа захвата нашла бывшего друга хозяйки дома изрядно подвыпившим.

Украденный пистолет принадлежит директору воришки. Выяснилось, что соответствующих документов на оружие у руководителя нет. По словам владельца травмата, она давно хотел сдать пистолет в полицию, но по разным причинам не дошел до правоохранителей. Причиненный же ущерб руководитель оценил в 17 тысяч рублей.

  • Суд назначил лесозаготовителю три года исправительной колонии общего режима.
  • Своего наказания ожидает и владелец пистолета. За ненадлежащее хранение оружия на него составили административный протокол, который вскоре будет рассмотрен в суде. Санкция предусматривает штраф до двух тысяч рублей.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Наталья Ксенофонтова, 02.03.2017, 21:20
Тэги: Суд, Мужчины, Новости
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