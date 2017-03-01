Свердловчанин получил 3 года колонии за кражу оружия у начальника

О преступлении мужчины сообщила его бывшая сожительница.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Недавно местного жителя Новой Ляли уволили с лесозаготовительного предприятия в поселке Сосьва. Собирая вещи, мужчина случайно нашел в тумбочке травматический пистолет МР-79-ТМ и решил забрать оружие с собой, сообщают Вечерние ведомости 2 марта.

С этим приобретением мужчина отправился к бывшей сожительнице. Увидев оружие, женщина сразу же позвонила в полицию. Прибывшая на место группа захвата нашла бывшего друга хозяйки дома изрядно подвыпившим.

Украденный пистолет принадлежит директору воришки. Выяснилось, что соответствующих документов на оружие у руководителя нет. По словам владельца травмата, она давно хотел сдать пистолет в полицию, но по разным причинам не дошел до правоохранителей. Причиненный же ущерб руководитель оценил в 17 тысяч рублей.