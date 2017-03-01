Гидрологи рассказали, каким будет паводок в Свердловской области

Вода в свердловских реках поднимется выше нормы на метр.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017
Гидрологи дали прогноз по грядущим паводкам на Урале - в некоторых областях половодье может превысить прошлогодние показатели, сообщает Znak.com 2 марта со ссылкой на главу отдела гидрологических прогнозов гидрометцентра уральского УГМС Нелю Мирошникову.
По словам Мирошниковой, объемы снегозапасов на Среднем Урале выше нормы на 15-30 процентов, на юге Урала - на 50 процентов. Уровень половодья весной 2017 года на территории Свердловской области, по прогнозу гидрологов, будет около нормы или выше ее.
Уровень воды в свердловских реках весной может подняться выше нормы на 0,5 - 1 метр, но этот показатель будет зависеть от погоды. Что касается Южного Урала, то здесь уровень воды в реках ожидается на уровне выше нормы на 2,5 метра и более.
Точный прогноз о половодье и о том, будет ли оно угрожать жителям Урала, будет сделан в марте. Синоптики прогнозируют, что в марте температура воздуха будет превышать норму на полтора градуса, в первую декаду месяца - на четыре градуса и более.
- Весеннее половодье в 2016 году обернулось бедствием для свердловчан и жителей других регионов Урала. Вода вынудила тысячи людей покинуть дома в зоне подтопления - спасатели МЧС эвакуировали уральцев на лодках. Некоторые деревни были отрезаны водой от других населенных пунктов.
-
Паводок 2016 года стал сильнейшим в Свердловской области за последние 40 лет. Причиной этому послужили аномально теплая погода и большое количество снега, который скопился в бассейнах свердловских рек. В зону затопления попали Ирбит, Первоуральск, Верхотурье, Нижний Тагил, Ревда и другие свердловские муниципалитеты.