Гидрологи рассказали, каким будет паводок в Свердловской области

Вода в свердловских реках поднимется выше нормы на метр.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Гидрологи дали прогноз по грядущим паводкам на Урале - в некоторых областях половодье может превысить прошлогодние показатели, сообщает Znak.com 2 марта со ссылкой на главу отдела гидрологических прогнозов гидрометцентра уральского УГМС Нелю Мирошникову.

По словам Мирошниковой, объемы снегозапасов на Среднем Урале выше нормы на 15-30 процентов, на юге Урала - на 50 процентов. Уровень половодья весной 2017 года на территории Свердловской области, по прогнозу гидрологов, будет около нормы или выше ее.

Уровень воды в свердловских реках весной может подняться выше нормы на 0,5 - 1 метр, но этот показатель будет зависеть от погоды. Что касается Южного Урала, то здесь уровень воды в реках ожидается на уровне выше нормы на 2,5 метра и более.

Точный прогноз о половодье и о том, будет ли оно угрожать жителям Урала, будет сделан в марте. Синоптики прогнозируют, что в марте температура воздуха будет превышать норму на полтора градуса, в первую декаду месяца - на четыре градуса и более.