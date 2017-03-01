Крест заменили на гаечный ключ: ученики элитной школы Екатеринбурга украли из Храма-на-Крови крест и рясу

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017
Ученики старших классов екатеринбургской элитной гимназии № 212 украли из Храма-на-Крови крест и рясы сегодня, 2 марта.
Дети проникли в ризницу
По сообщениям официальных источников, старшеклассники проникли в ризницу, забрали оттуда облачения, а затем сняли крест с алтаря, заменив его на гаечный ключ. После этого молодые люди, переодевшись в священнические одежды, устроили селфи на месте расстрела семьи Романовых.
Ребята любят делать неожиданные фотографии со своим участием.
Фото из личной страницы одного из участников селфи-инцидента.
...И в неожиданной - для парней - одежде.
Проводится проверка
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что информация об инциденте действительно поступила в полицию города. Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
- В начале сентября 2016 года Руслан Соколовский выложил на своем канале в Youtube провокационный ролик, в котором он играл в игру Pokemon GO в помещении екатеринбуржского Храма-на-Крови.
- После большого резонанса, который вызвали снятые видео, 3 сентября Соколовский был задержан. С момента начала следствия прошло почти полгода. Более четырех месяцев из них Соколовский провел за решеткой.
- С 13 февраля его перевели под домашний арест.
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