Жители свердловского поселка лишили себя газа, украв трубы

Рабочие просили сельчан вернуть трубы, предназначенные только для газа, однако на их призывы никто не откликнулся.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

В поселке Октябрьском под Красноуральском местные жители украли газовые трубы, лишив себя тем самым голубого топлива, сообщает Ura.ru 1 марта.

50-метровые пластиковые трубы, предназначенные для подключения сельчан к газу , лежали вдоль домов под открытым небом - в поселке идет активная работа по подключению домов , так как программа газификации, принятая в 2001 году, наконец-то вышла на финишную прямую.

Неизвестные жители поселка украли эти трубы, утащив их в сторону улицы Кушайской, где следы воров теряются. Рабочие, которые занимаются газификацией поселка, искали трубы, ходили по дворам и просили сельчан вернуть украденное, так как такие трубы могут подойти исключительно для подачи газа.

Однако на просьбы рабочих никто не отреагировал, поэтому специалисты продолжили подключение газа с помощью оставшегося материала.

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