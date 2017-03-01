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Жители свердловского поселка лишили себя газа, украв трубы

Жители свердловского поселка лишили себя газа, украв трубы
16+
Фото: Pixabay
Рабочие просили сельчан вернуть трубы, предназначенные только для газа, однако на их призывы никто не откликнулся.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

В поселке Октябрьском под Красноуральском местные жители украли газовые трубы, лишив себя тем самым голубого топлива, сообщает Ura.ru 1 марта.
 
50-метровые пластиковые трубы, предназначенные для подключения сельчан к газу, лежали вдоль домов под открытым небом - в поселке идет активная работа по подключению домов, так как программа газификации, принятая в 2001 году, наконец-то вышла на финишную прямую. 
 
Неизвестные жители поселка украли эти трубы, утащив их в сторону улицы Кушайской, где следы воров теряются. Рабочие, которые занимаются газификацией поселка, искали трубы, ходили по дворам и просили сельчан вернуть украденное, так как такие трубы могут подойти исключительно для подачи газа. 
  • Однако на просьбы рабочих никто не отреагировал, поэтому специалисты продолжили подключение газа с помощью оставшегося материала.

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Маша Шмурыгина, 02.03.2017, 08:40
Тэги: ЖКХ
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