Полиция назвала самую опасную дорогу Свердловской области

С начала года на федеральных трассах погибли 16 человек, из них на «трассе смерти» - 12.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

В Свердловской области назвали самую опасную трассу, сообщает УГИБДД по Свердловской области. На сегодняшний день это автодорога Пермь – Екатеринбург, именно на ней произошло больше всего аварий.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Причина - неубранный снег и наледь

Всего с начала года на федеральных трассах Свердловской области произошло 35 ДТП. Жертвами этих страшных аварий стали 16 человек, в том числе двое детей, 44 человека получили серьезные травмы. Специалисты говорят, что часто причиной трагедий становится неубранный снег, накаты и наледь на дорогах.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Трасса Пермь-Екатеринбург

Самой аварийной называют трассу Екатеринбург-Пермь. С начала 2017 года на ней уже произошло 20 страшных ДТП, унесших 12 жизней. Так, в последний день зимы, 28 февраля, на трассе произошли два серьезных ДТП, в которых есть трое погибших, один из них – ребенок, травмы получили еще две детей.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Обследование дороги показало, что на трассе имеются серьезные нарушения эксплуатационного состояния – сваленные снежные кучи, прокатанные колеи, перепады между обочиной и дорогой.

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