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Прокуратура нашла виноватых: кто ответит за фекальный сталагмит в Серове

Прокуратура нашла виноватых: кто ответит за фекальный сталагмит в Серове
16+
Фото: соцсети
Пока надзорные органы разбираются, под носом у людей выросла вторая дурно пахнущая «сосулька».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Серовская прокуратура завершила проверку по дому с фекальным сталагмитом, сообщает ведомство сегодня, 2 марта.

Скандальная сосулька

Проверка проводилась после того, как в доме № 5 на улице Белореченской в Серове, где расположено общежитие, на входе в нежилой блок образовался фекальный сталагмит - то есть гигантская «сосулька» из нечистот. Причина появления образования - аварийное состояние дома. После серии публикаций в СМИ 3 февраля сталагмит снесли - вырубили топорами.

Появилась вторая «сосулька»

В первые мартовские дни прокуратура завершила проверку сиутации. Нарушения найдены в работе как администрации общежития, так и управляющей компании. Тем временем, на месте первого вырос новый сталагмит. По словам жильцов, администрация не предпринимает никаких действий. На место событий приехал телеканал НТВ для съемок репортажа.

  • Ранее дом посетил депутат Заксобрания Павел Мякишев, который рассказал, что ремонтом заниматься никто не будет, скоро дом снесут, а жильцов расселят в другие помещения, соответствующие санитарным нормам. Однако сроки расселения пока не уточняются, сообщает издание «СеровГлобус».
  • Жильцы не верят в расселение: одни считают, что им придется платить за два помещения -  старое и новое, а другие боятся, что новое жилье по качеству будет таким же.

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Галина Исакова, 02.03.2017, 15:24
Тэги: ЖКХ, Скандалы, Здоровье
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