Прокуратура нашла виноватых: кто ответит за фекальный сталагмит в Серове

Пока надзорные органы разбираются, под носом у людей выросла вторая дурно пахнущая «сосулька».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Серовская прокуратура завершила проверку по дому с фекальным сталагмитом, сообщает ведомство сегодня, 2 марта.

Скандальная сосулька

Проверка проводилась после того, как в доме № 5 на улице Белореченской в Серове, где расположено общежитие, на входе в нежилой блок образовался фекальный сталагмит - то есть гигантская «сосулька» из нечистот. Причина появления образования - аварийное состояние дома. После серии публикаций в СМИ 3 февраля сталагмит снесли - вырубили топорами.

Появилась вторая «сосулька»

В первые мартовские дни прокуратура завершила проверку сиутации. Нарушения найдены в работе как администрации общежития, так и управляющей компании. Тем временем, на месте первого вырос новый сталагмит. По словам жильцов, администрация не предпринимает никаких действий. На место событий приехал телеканал НТВ для съемок репортажа.

Ранее дом посетил депутат Заксобрания Павел Мякишев, который рассказал, что ремонтом заниматься никто не будет, скоро дом снесут, а жильцов расселят в другие помещения, соответствующие санитарным нормам. Однако сроки расселения пока не уточняются, сообщает издание «СеровГлобус».

Жильцы не верят в расселение: одни считают, что им придется платить за два помещения - старое и новое, а другие боятся, что новое жилье по качеству будет таким же.

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