Пропавшую коробку конфет будет искать полиция: в музее Решетникова в Екатеринбурге украли ценный экспонат

Неизвестные похитили конфеты, которым более 100 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

В музее Решетникова украли ценный экспонат - коробку конфет 1912 года. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сегодня, 2 марта.

Конфеты выпустили в честь победы в войне 1812 года

По сообщению портала, директор музея уже обратилась в полицию с заявлением о пропаже, однако подозреваемых в деле пока нет. По некоторым данным, пропажу обнаружили во время экскурсии.

- Трудно сказать, кто украл экспонат, ведь людей каждый день там бывает много, а видеонаблюдение на месте отсутствует, - рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.

Конфеты выпустили в честь столетней годовщины Отечественной войны 1812 года.

Стоимость коробки конфет - до 13 тысяч рублей

Портал приводит слова эксперта, который считает, что сама по себе стоимость артефакта невелика - максимум тринадцать тысяч рублей. Однако коробка имела музейную ценность, хоть и была не слишком товарного вида - с потертостями и трещинами.

Музей Ф. М. Решетникова – единственный в мире музей уральского писателя Ф. М. Решетникова и единственный музей на Урале, где воссоздана атмосфера почтового двора второй половины XIX века.

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