В аэропорту Екатеринбурга задержали иностранца с десятками пар обуви

Таможенники изъяли 140 пар женской, мужской и детской обуви.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

В аэропорту Кольцово сотрудники таможни задержалии гражданина Узбекистана, который пытался провезти 140 пар обуви, сообщили в пресс-службе Кольцовской таможни 2 марта.

Гражданин Узбекистана прибыл в уральскую столицу ради Международной выставки обуви и кожгалантереи. С собой мужчина привез десятки пар разной обуви, изготовленной в Узбекистане, чтобы продемонстрировать образцы на выставке, но не ознакомился с правилами прохождения таможни.

В зале прилета в Кольцово владелец обуви прошел в зеленый коридор, давая понять таможенникам, что у него нет незадекларированного груза, хотя обувь подлежит обязательному декларированию.

Узнав, что он стал нарушителем, мужчина очень удивился. Его груз изъяли и поместили на склад временного хранения Кольцово. Вернуть себе десятки пар обуви гражданин Узбекистана сможет только после уплаты административного штрафа.

В начале февраля в Кольцово таможенники задержали гражданина КНР, который пытался провести несколько килограммов морепродуктов, в том числе двух живых крабов.

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