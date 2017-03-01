Опасность ротовируса: из-за двух заболевших учеников на карантин ушла вся школа на Ботанике

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017
— Школу на Крестинского уже второй раз закрывают из-за кишечной инфекции. На сегодняшний день там обнаружены инфекции ротовирус и нотавирус. Детей всех высадили до 13 марта. Нашу школу обработали 2 недели назад. В это время дети учились. На сегодня, как оказалось, инфекция не устранена, — пожаловалась НАШЕЙ мама Оксана.
— Сегодня, 2 марта, на похожие симптомы пожаловался второй ребенок. К нам приезжали представители Роспотребнадзора. Мы приняли решение о временной приостановке занятий для всей школы. При дистанционной форме обучения учителя по всем предметам будут проводить уроки по Скайпу, Вотсапу, проверять задания по электронной почте, ведем «Сетевой город». Качество обучения не пострадает. Учителя все остаются работать в школе, но чтобы не заразились другие дети, их отправили по домам, — рассказала НАШЕЙ директор школы № 197.
— Практика показывает, что важно оперативно принять меры, чтобы не было распространения инфекции. В школе в это время будет проведена полная обработка, промывка помещений. А потом занятия начнутся для всех, — уточнила директор.