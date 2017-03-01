Опасность ротовируса: из-за двух заболевших учеников на карантин ушла вся школа на Ботанике

Директор уверила, что все занятия будут проводиться дистанционно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

На Ботанике из-за двух заболевших детей директор закрыл школу № 197 на Крестинского, 45. Как рассказала 2 марта НАШЕЙ мама одного из учеников, ситуация повторяется: 2 недели назад учебное заведение уже закрывали.

— Школу на Крестинского уже второй раз закрывают из-за кишечной инфекции. На сегодняшний день там обнаружены инфекции ротовирус и нотавирус. Детей всех высадили до 13 марта. Нашу школу обработали 2 недели назад. В это время дети учились. На сегодня, как оказалось, инфекция не устранена, — пожаловалась НАШЕЙ мама Оксана.

Директор школы Светлана Савина подтвердила, что школа закрыта на карантин, уроки приостановлены, а дети переведены на дистанционное обучение. 25 февраля, как рассказала она, родители первого ребенка рассказали о том, что у него были симптомы ротовируса.

— Сегодня, 2 марта, на похожие симптомы пожаловался второй ребенок. К нам приезжали представители Роспотребнадзора. Мы приняли решение о временной приостановке занятий для всей школы. При дистанционной форме обучения учителя по всем предметам будут проводить уроки по Скайпу, Вотсапу, проверять задания по электронной почте, ведем «Сетевой город». Качество обучения не пострадает. Учителя все остаются работать в школе, но чтобы не заразились другие дети, их отправили по домам, — рассказала НАШЕЙ директор школы № 197.

Как отметила Светлана Павловна, по правилам, если в классе заболевает один ребенок, то весь класс попадает под карантин на 7 дней. В данном случае заболели уже двое.

Также около 2 недель назад один ребенок жаловался на симптомы, тогда обработку в школе уже проводили, Роспотребнадзор брал пробы в столовой, в пищеблоке — тогда ничего не нашли. Поэтому директор решила закрыть учреждение для всех на неделю, до 10 марта, а раз это пятница, то занятия начнутся только 13 числа.