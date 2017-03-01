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На участке улицы Большакова из-за ремонта водопровода отменили одностороннее движение

На участке улицы Большакова из-за ремонта водопровода отменили одностороннее движение
16+
Фото: екатеринбург.рф
Это сделали, чтобы автомобилистам было удобнее объезжать место коммунальной аварии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Днём, 2 марта, дорожные службы  изменили схему движения транспорта на участке улицы Большакова от Луначарского до Мичурина. Причиной стал ремонт водопровода.

Обычно на этом участке действует одностороннее движение. Однако на время работ машины будут ездить там в обе стороны. Как сообщили в городской администрации, это сделано для того, чтобы автомобилистам было удобнее объезжать место аварии. Там уточнили, что двустороннее движение будет действовать на участке до полного  устранения последствий аварии.

По информации Водоканала, у дома № 20 по улице Большакова, зафиксирована скрытая утечка на водопроводе диаметром 100 миллиметров. При этом вода не выходит на поверхность, а просачивается в грунт. По словам специалистов, такая ситуация чревата серьезными последствиями, поэтому руководство Водоканала приняло решение о проведении ремонта. В организации заверили, что в 90% случаев подобные повреждения удается устранить в течение одной  рабочей смены. Однако на всякий случай коммунальщики указали, что работы могут быть продолжены до 3 марта.

  • На участке улицы Большакова уже поменяли знаки с одностороннего на двустороннее движение.
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Евгений Светлый, 02.03.2017, 19:48
Тэги: Дороги, Авто, Новости
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