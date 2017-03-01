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В Екатеринбурге из-за капремонта сгорела квартира в пятиэтажке

В Екатеринбурге из-за капремонта сгорела квартира в пятиэтажке
16+
Фото: Служба спасения «Сова»
20 жильцов самостоятельно эвакуировались из горящего дома.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

В Екатеринбурге вечером 1 марта загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Ватутина, сообщили в областном управлении МЧС.
 
Квартира на пятом этаже загорелась около пяти часов вечера. Еще до приезда спасателей 20 жильцов подъезда, в том числе три ребенка, самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам.
 
На место ЧП прибыли 20 пожарных и восемь спецмашин, к их приезду огонь охватил 50 квадратных метров: горела не только квартира, но и межэтажные перекрытия между 4 и 5 этажами, куда огонь распространился по пустотным перекрытиям. 
 
Полностью потушить пожар удалось к восьми часам вечера. По предварительной информации, пожар начался из-за строителей, которые проводили капитальный ремонт в доме - рабочие проводили сварочные работы, ремонтируя систему отопления. Причиной пожара стало нарушение техники безопасности.
 
в екатеринбурге на ватутина сгорела квартира 1 марта 2017
 
в екатеринбурге на ватутина сгорела квартира 1 марта 2017
 
в екатеринбурге на ватутина сгорела квартира 1 марта 2017
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Маша Шмурыгина, 02.03.2017, 08:18
Тэги: Фото, Пожар
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