В Екатеринбурге из-за капремонта сгорела квартира в пятиэтажке

20 жильцов самостоятельно эвакуировались из горящего дома.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

В Екатеринбурге вечером 1 марта загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Ватутина, сообщили в областном управлении МЧС.

Квартира на пятом этаже загорелась около пяти часов вечера. Еще до приезда спасателей 20 жильцов подъезда, в том числе три ребенка, самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам.

На место ЧП прибыли 20 пожарных и восемь спецмашин, к их приезду огонь охватил 50 квадратных метров: горела не только квартира, но и межэтажные перекрытия между 4 и 5 этажами, куда огонь распространился по пустотным перекрытиям.

Полностью потушить пожар удалось к восьми часам вечера. По предварительной информации, пожар начался из-за строителей, которые проводили капитальный ремонт в доме - рабочие проводили сварочные работы, ремонтируя систему отопления. Причиной пожара стало нарушение техники безопасности.