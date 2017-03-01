В Екатеринбурге из-за капремонта сгорела квартира в пятиэтажке

20 жильцов самостоятельно эвакуировались из горящего дома.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017
В Екатеринбурге вечером 1 марта загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Ватутина, сообщили в областном управлении МЧС.
Квартира на пятом этаже загорелась около пяти часов вечера. Еще до приезда спасателей 20 жильцов подъезда, в том числе три ребенка, самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам.
На место ЧП прибыли 20 пожарных и восемь спецмашин, к их приезду огонь охватил 50 квадратных метров: горела не только квартира, но и межэтажные перекрытия между 4 и 5 этажами, куда огонь распространился по пустотным перекрытиям.
Полностью потушить пожар удалось к восьми часам вечера. По предварительной информации, пожар начался из-за строителей, которые проводили капитальный ремонт в доме - рабочие проводили сварочные работы, ремонтируя систему отопления. Причиной пожара стало нарушение техники безопасности.
- Одновременно с этим пожаром начался пожар на улице Чистопольской, где загорелся частный двухэтажный дом, площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. На месте ЧП работали 12 спасателей и три спецмашины.
- В полдень 1 марта на улице Бахчиванджи в Екатеринбурге произошел пожар в жилой пятиэтажке. Из-за возгорания в подвальном помещении спасатели эвакуировали 30 человек, в том числе пятерых детей.