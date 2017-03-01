В Екатеринбурге запустят экологичные электроавтобусы

В качестве эксперимента в городе могут запустить два автобуса на электродвигателях.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017
В Екатеринбурге в скором времени могут запустить электроавтобусы - в рамках эксперимента планируется запустить два автобуса на электрическом двигателе, сообщает ЕТВ 2 марта.
Компания «Камаз» и дочерняя компания Росатома в Новоуральске предложили властям Екатеринбурга запустить экологичный транспорт - электроавтобусы. По словам главы департамента экономики городской администрации Алексея Прядеина, срок и условия поставок автобусов еще не обсуждались.
Использование электроавтобусов недешево - в первое время их эскплуатация будет более дорогой, чем автобусов на газу или дизеле. Кроме этого, в Екатеринбурге не хватает заправок для такого транспорта, но, по словам Прядеина, попробовать использовать электроавтобусы стоит.
- Электроавтобусы для тестирования Екатеринбург получит бесплатно. Сейчас власти Екатеринбурга рассматривают несколько вариантов конфигурации электроавтобусов.
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Белоруссия представит электроавтобус на международной выставке «Иннопром-2017», которая пройдет в Екатеринбурге летом 2017 года.
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