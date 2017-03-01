В Екатеринбурге у бывших супругов арестовали общий Lexus за долги жены

Владелец машины закрылся внутри машины и отказывался ее покидать.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

В Екатеринбурге приставы арестовали кроссовер Lexus NX 300 за долги, сообщает УФССП по Свердловской области сегодня, 2 марта.

За долг в миллион забрали машину

Как сообщает ведомство, жительница Екатеринбурга, Елена Ш., 45-ти лет, взяла в долг у частного лица и вовремя не выплатила долг размером более миллиона рублей. Женщина официально нигде не работает, но установлено, что она является владелицей 1/2 доли кроссовера марки Lexus NX 300 H. При разделе имущества между ней и ее супругом суд вынес решение определить долю в праве собственности на указанный автомобиль.

Автомобиль нашли не сразу

После тщательного розыска приставы нашли машину. Однако в момент, когда машину пришли «арестовывать», за рулем находился экс-супруг. Он «воспрепятствовал исполнительным действиям».

- Закрывшись в машине, он не отвечал на требования приставов-исполнителей Ленинского районного отдела города Екатеринбурга и долго, молча, сидел взаперти. Но, в конце концов, поддавшись уговорам, вышел из своего укрытия, - сообщают приставы.

В итоге автомобиль был изъят и передан на ответственное хранение взыскателю.

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