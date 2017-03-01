Замминистра промышленности и торговли РФ назначен главой «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017
В Екатеринбурге назначили нового главу «Уралвагонзавода» (УВЗ), Александра Потапова. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, пишет «Коммерсантъ» 2 марта.
— Потапов — опытный руководитель, он глубоко погружен в специфику деятельности оборонно-промышленного комплекса, внешнеэкономическую деятельность, а также структуру выполнения государственного оборонного заказа. Мы рассчитываем, что под руководством Потапова будут реализованы все амбициозные цели, стоящие перед «Уралвагонзаводом», — рассказал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
- Вчера, 1 марта 2017 года, распоряжением премьера Дмитрия Медведева Потапов был освобожден от должности замминистра промышленности и торговли «в связи с переходом на другую работу».
- В начале февраля 2017 года гендиректор «Ростеха» сообщил, что нынешний гендиректор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко уйдет с поста после завершения перехода к корпорации контроля над УВЗ.
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