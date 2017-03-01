В России может появиться материнский капитал за первого ребенка

Таким образом планируется улучшить демографическую ситуацию в стране.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Необходимость дополнительных единовременных выплат за первого ребенка обсудят в ближайшее время. Тему поднимут на круглом столе Совета Федерации, посвященном демографии, сообщает RT со ссылкой на председателя Комитета верхней палаты по социальной политике 2 марта.

Валерий Рязанский пояснил, что сейчас то самое время, когда мамами становятся женщины, которые родились в 90-е годы. В тот период был спад рождаемости, поэтому данное поколение малочисленное. Поэтому будущим родителям необходимы меры поддержки.

Единовременная выплата мамам за первенца будет составляться из средств федерального и региональных бюджетов. Но какой именно суммой будет представлен материнский капитал, пока неизвестно.