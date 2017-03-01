Обитатели екатеринбургского зоопарка лечат детей

Роль терапевтов на себя примерили десятки животных. Среди них суриката, кенгуру, попугай, медовый медведь и таракан.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Надежда Яковлева с пятилетней дочерью Мариной еженедельно посещают зоопарк на протяжении двух лет. Приезжают они сюда не просто ради развлечения, а на курс реабилитации. Только вместо людей в белых халатах в качестве лечащих врачей выступают пернато-пушисто-усато-хвостатые обитатели зоосада.

Марина с рождения не говорит и не ходит. За время посещения занятий по анималотерапии мама девочки признается, что у ребенка появилась положительная динамика, и сама она узнала много нового.

– В повседневной жизни такого общения с животными не происходит, поэтому очень увлекательно. Посмотреть – уже интересно, а если покормить животное – радости ребенка нет предела.

Любимчик Марины – сурикат. Ей нравится с ним обниматься, гладить. Сидя у нас на руках, зверек урчит, даже пытается целоваться. Дочка улыбается.

Нравится ей и медовый медвежонок. Сначала боялась, потому что зверь шустрый, везде ползает, бегает. Сейчас Марина уже сама ручку протягивает, чтобы погладить медвежонка, пальчики распускает. Для нас это много значит, – рассказывает Надежда Яковлева.

Большой желтохохлый какаду Кока. Фото Екатерины Уваровой

Занятия с ручными животными в зоопарке Екатеринбурга ведутся с 2006 года. Каждую неделю на занятия приходят до 75 мальчишек и девчонок. Половину из них составляют дети с различными особенностями здоровья (синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом и другими).

– Мы не придумали ничего нового. Анималотерапия известна давно: иппотерапия, канестерапия, дельфинотерапия. Просто в Екатеринбургском зоопарке в реабилитации участвуют другие животные. Эффекта от них ничуть не меньше.

Но для этого необходимы некоторые условия. Животные находятся в привычной для них обстановке и «работают» по десять минут. После этого идут отдыхать, кушать или спать, – говорит научный сотрудник зоопарка, психолог Анна Андрейчук.

Обыкновенный еж. Фото Ксении Сердюк

Терапевтами в зоопарке работают порядка двух десятков прирученных животных. В зависимости от возраста группы, количества посещенных занятий и особенностей здоровья детей, подбирается определенный состав «зооврачей».

С новичками часто «работает» попугай корелла. Он достаточно спокойный, любит посидеть у кого-нибудь на голове. Но в то же время при случае не даст себя в обиду, улетев.

На встречи с ребятами, кто на курсах не впервые, приводят более активных животных вроде енота. Только что этот пушистый хищник гулял на полу, как вдруг оказался на плече психолога, а потом юркнул на колени одного из ребят.

Возраст ребят, проходящих курс анималотерапии, также играет роль.

– Малышам лучше показывать не мелких, но знакомых животных, которых они видели в книжках. Тогда у них возникает радость узнавания. Наблюдать за зверьком, слушать его, учиться прикасаться к нему становится проще.

Ребята постарше уже сами стараются налаживать контакт с животным. Пробуют его звать, ждать, к кому первому зверек подойдет. В дальнейшем полученные навыки коммуникации дети могут переносить на общение с человеком, – рассказывает Анна Андрейчук.

Детеныш белогубой квакши. Фото Екатерины Уваровой

Все прирученные животные по-разному помогают каждой группе детей. Однако, все же есть и «узкие специалисты». Сурикаты хорошо подходят для развития навыков коммуникации у ребят с синдромом Дауна. Кенгуру являются отличным стимулом движения для детей с ДЦП. Лягушки, улитки и ежи нравятся мальчикам и девочкам, имеющим неврологические заболевания. Колючее и холодное таким ребятам дают более яркие тактильные ощущение.

Отлично так же в работе себя проявляют и насекомые.

– Ребенок от насекомого получает много непривычных тактильных ощущений – начиная от температуры до ощущения лапок, которыми насекомое держится. Это хорошая возможность проработать страхи, в том числе и родительские.

Выпуская таракана на стол мамы и папы понимают, что поведение насекомого можно предсказать, он не прыгнет и не полетит. Дальше мы рассматриваем таракана и с боязни переключаемся, например, на строение. Мадагаскарский, к примеру, шипит.

Дети любят наблюдать за маленькими лапками, за усиками у насекомых, за тем, как тараканы кушают фрукты.

Кроме того, такие занятия дают эмоциональный подъем, – говорит психолог.

Корелла

Мадагаскарский таракан. Фото Екатерины Уваровой

Записаться в группу можно в научном отделе зоопарка по телефону: 8 (343) 215-98-04