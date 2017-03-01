Восьмилетняя тагильчанка выбыла из проекта «Минута славы» из-за Ренаты Литвиновой

Актриса во второй раз отказала девочке, исполнившей песню «Родина».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Виктория Старикова из Нижнего Тагила выбыла из проекта «Минута славы», получив второй отказ от Ренаты Литвиновой, сообщает агентство «Между строк» 1 марта.

Восьмилетняя Вика не смогла пройти в следующий тур «Минуты славы» - девочка не впечатлила жюри песней «Родина» Сергея Трофимова, которую Виктория выбрала для своего второго выступления на проекте. Аккомпанировала Вике ее мама Анна, которая находилась на сцене вместе с дочерью, сидя за роялем.