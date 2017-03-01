Восьмилетняя тагильчанка выбыла из проекта «Минута славы» из-за Ренаты Литвиновой

Актриса во второй раз отказала девочке, исполнившей песню «Родина».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017
Виктория Старикова из Нижнего Тагила выбыла из проекта «Минута славы», получив второй отказ от Ренаты Литвиновой, сообщает агентство «Между строк» 1 марта.
Восьмилетняя Вика не смогла пройти в следующий тур «Минуты славы» - девочка не впечатлила жюри песней «Родина» Сергея Трофимова, которую Виктория выбрала для своего второго выступления на проекте. Аккомпанировала Вике ее мама Анна, которая находилась на сцене вместе с дочерью, сидя за роялем.
Как и в первое выступление, Вику раскритиковала Рената Литвинова - актриса заявила, что детям младше десяти лет на шоу делать нечего. Благосклонно о тагильчанке отозвался только Сергей Светлаков, но этого было недостаточно, чтобы девочка прошла в следующий тур. Самой Анне, по словам ее отца Виктора, не дали сказать даже слова.
- После первого выступления Вики члены жюри Владимир Познер и Рената Литвинова обрушились на девочку с критикой, чем довели ее до слез.
- Вечером 1 марта мама с Викой вернулись домой. Когда именно выйдет эфир с участием тагильчанки, пока неизвестно.
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