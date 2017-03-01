Вторую ветку метро в Екатеринбурге планируют открыть к 2035 году

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Вторую ветку метрополитена в Екатеринбурге хотят построить до 2035 года, написал сегодня, 2 марта, в «АиФ-Урале».

Такие данные можно найти в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Екатеринбурга от ученых Института экономики УрО РАН на 18 лет.

По результатам их исследований, пассажиропоток метро к 2035 году увеличится до 66 миллионов человек в год (сейчас он около 50 миллионов). Как пояснил «АиФ-Урал» начальник департамента экономики Екатеринбурга Алексей Прядеин, увеличение количества пассажиров станет возможным, если в городе появится еще одна ветка метрополитена . Как он уточнил, на это есть надежда.

– В расчетах мы предусмотрели три сценария развития города: инерционный, базовый, инновационный. Инерционный – это то, что будет, если ничего не менять и дать городу развиваться в настоящем ритме. Базовый – это если мы вводим определенное воздействие для развития инноваций. А инновационный сценарий – когда соблюдаем паритет инновационной промышленности и торгово-сервисного сектора города, при котором мы надеемся получить наибольший импульс для развития города, — отметил Прядеин.

При этом, как рассказали сами ученые, в тех же троллейбусах пассажиров станет меньше: вместо 30 миллионов человек на сегодняшний день — до 15 к 2035 году.

— Троллейбусы на сегодняшний день являются самым нерентабельным видом городского общественного транспорта. И, согласно нашим исследованиям, ситуация с годами будет только усугубляться. Снижение числа пассажиров коснется также трамваев, — рассказала доктор экономических наук Виктория Акбердина.

В конце прошлого года глава Минстроя Свердловской области Михаил Волков предложил екатеринбуржцам «скинуться» на строительство метрополитена.

Согласно самому оптимальному сценарию развития города, к 2035 году количество жителей Екатеринбурга увеличится на 378 600 человек, среднемесячная зарплата составит 122 тысячи 748 рублей, а пользоваться метро будут уже не 49,9 миллионов человек, а 66.

Раньше шли разговоры об открытии второй ветки к 2020 году.