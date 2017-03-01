Вторую ветку метро в Екатеринбурге планируют открыть к 2035 году

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017
– В расчетах мы предусмотрели три сценария развития города: инерционный, базовый, инновационный. Инерционный – это то, что будет, если ничего не менять и дать городу развиваться в настоящем ритме. Базовый – это если мы вводим определенное воздействие для развития инноваций. А инновационный сценарий – когда соблюдаем паритет инновационной промышленности и торгово-сервисного сектора города, при котором мы надеемся получить наибольший импульс для развития города, — отметил Прядеин.
— Троллейбусы на сегодняшний день являются самым нерентабельным видом городского общественного транспорта. И, согласно нашим исследованиям, ситуация с годами будет только усугубляться. Снижение числа пассажиров коснется также трамваев, — рассказала доктор экономических наук Виктория Акбердина.
- В конце прошлого года глава Минстроя Свердловской области Михаил Волков предложил екатеринбуржцам «скинуться» на строительство метрополитена.
- Согласно самому оптимальному сценарию развития города, к 2035 году количество жителей Екатеринбурга увеличится на 378 600 человек, среднемесячная зарплата составит 122 тысячи 748 рублей, а пользоваться метро будут уже не 49,9 миллионов человек, а 66.
- Раньше шли разговоры об открытии второй ветки к 2020 году.
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