За год бездомные собаки напали на екатеринбуржцев тысячу раз

Депутаты предлагают запретить подкармливать бродячих псов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017
В 2016 году бездомные собаки искусали 1025 жителей Екатеринбурга. Данные озвучили на заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности населения, сообщили в пресс-службе гордумы Екатеринбурга 1 марта.
На борьбу с бездомными собаками, случаи нападения которых участились на территории всей Свердловской области, власти Екатеринбурга выделят в 2017 году 32 миллиона рублей, сократив расходы на одно животное на 140 рублей. Эти деньги пойдут на отлов 6118 собак, из которых в живых оставят 560 - они будут отправлены в приюты, где псам найдут хозяев.
В комитете по экологии и природопользованию мэрии Екатеринбурга сообщили, что городу не хватает пунктов размещения бездомных собак - единственное такое место, ЕМУП «Спецавтобаза» на улице Посадской, переполнено.
- На заседании депутаты выступили с предложением внести поправки в законодательство, запрещающие горожанам подкармливать бездомных собак во дворах жилых домов и на стройках.
- Ранее экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил усыплять бездомных собак.
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