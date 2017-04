Легендарная рок-группа Scorpions снова выступит в Екатеринбурге

Концерт состоится на арене «Уралец» 9 ноября.

Легендарной немецкой рок-группе Scorpions стукнуло уже 52 года, но музыканты никак не угомонятся. В июне 2017 года стартует их очередное мировое турне под названием Crazy World Tour, в рамках которого они снова выступят с концертами в России, в том числе и в Екатеринбурге.

Нынешний тур назван в честь альбома Crazy World, изданного немецкой группы еще в 1990 году и ставшего одним из самых успешных в дискографии коллектива. Спустя пять лет пластинка, продажи которой превысили 5 миллионов экземпляров, стала мультиплатиновой.

– Когда мы выпустили альбом Crazy World в самом конце холодной войны и отправились в тур, мир был действительно сумасшедшим – но в воздухе чувствовалась надежда на более спокойное будущее, – вспоминает вокалист группы Клаус Майне, – Теперь, 26 лет спустя, мир становится более сумасшедшим с каждым днем. После стольких лет, мне кажется, что Crazy World – это хороший лозунг для нашего нового мирового турне. И мы с нетерпением ждем нашей встречи с вами!

Таким образом, российские фанаты снова смогут услышать живьем Wind Of Change, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel и другие нетленные хиты немецкого коллектива.

Выступление в Екатеринбурге состоится на арене «Уралец» 9 ноября. Билеты, стоимость которых колеблется от 1000 до 8500 рублей, уже появились в продаже.

В прошлый раз немецкая группа выступала в Екатеринбурге 18 мая 2015 года в рамках мирового турне "The 50th Anniversary", посвященного 50-летию коллектива. В тот раз уральские фанаты подарили вокалисту Клаусу Майну российский флаг с названием группы, держа который он исполнил несколько песен.

