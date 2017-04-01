Наверх
Легендарная рок-группа Scorpions снова выступит в Екатеринбурге
10:45, сегодня
Юрий Шевчук в Екатеринбурге: «Современное кино экономит на музыке и на сценариях»
21:02, 01.04.2017
Юрий Лоза пообещал дать в нос екатеринбургскому пранкеру Лексусу
20:18, 01.04.20172
В Екатеринбурге ищут парня из Богдановича, который устроил пьяную поножовщину и убил друга
18:43, 01.04.2017
Все о современных ЛОДЖИЯХ И БАЛКОНАХ
В правительстве решили не запрещать круглосуточные гипермаркеты
16:35, 01.04.20172
Светлана Миронова из Екатеринбурга заняла третье место в масс-старте на чемпионате России по биатлону
14:56, 01.04.2017
В Свердловской области парень, мечтая о тюремной романтике, ограбил двоих
12:47, 01.04.2017
Новые тарифы ЕКАРТЫ
«Это настоящее издевательство!» Пенсионеры устроили давку в центрах оплаты Екарты
11:39, 01.04.20171
Екатеринбургский пранкер Лексус заставил Лозу послать Боярского и поссорил его с Земфирой
10:34, 01.04.2017
«Не придется с вегетарианством расставаться»: свердловчанка покинула конкурс «Мисс Россия» из-за атаксии
09:13, 01.04.2017
Чумка XXI века: в самом крупном ПКС собак Екатеринбурга из-за вируса введен карантин
21:49, 31.03.2017
В Екатеринбурге за 300 тысяч проведут исследование об имидже города
21:11, 31.03.2017
« Я уже наелся»: Евгений Плющенко завершил спортивную карьеру
20:30, 31.03.2017
Уточки, рыбки и цветочки: детским врачам 9-й больницы сшили новую форму
19:50, 31.03.2017
31 марта в Екатеринбурге: «сухой закон» и экзорцизм
19:16, 31.03.2017
С 20 мая в Екатеринбурге начнут высаживать цветы на уличные клумбы
19:02, 31.03.2017
МУГИСО выделило Александру Новикову два здания XIX века в центре Екатеринбурга
18:59, 31.03.2017
Экс-глава СК «Северная Казна» обжаловал свой приговор по уголовному делу
18:13, 31.03.2017
Единый билет в Крым будут продавать за 60 дней, а не за 45, как раньше
18:00, 31.03.2017
Ехал медленно и вилял по сторонам: в Екатеринбурге задержали неприлично пьяного водителя «Хенде»
17:40, 31.03.2017
Качественную трассу Екатеринбург – Пермь сделают за миллиард рублей
17:23, 31.03.2017
«Видали мы будущее и получше»: рецензия на фильм «Призрак в доспехах»
17:14, 31.03.20172
Под Первоуральском пьяный водитель ВАЗа вылетел на встречку и погубил своего пассажира
16:45, 31.03.2017
«Дедушка доверился «муниципальному служащему»: в Екатеринбурге пенсионера обманули ритуальщики
16:32, 31.03.2017
«Принял решение в ноябре»: Алексей Беззуб рассказал, почему уходит с должности главного квартального Уралмаша и Эльмаша
16:28, 31.03.20171
Запрет Booking.com в Турции привлечет российских туристов
16:09, 31.03.2017
Когда у него в доме в очередной раз погас свет, мужчина пошел разбираться к электрикам с топором
16:00, 31.03.20171
В Нижнем Тагиле активисты готовятся провести парад геев
15:53, 31.03.20173
«Андрей Жданов все испортил!»: Григорий Антипенко рассказал, как ушел из кино после «Не родись красивой»
15:40, 31.03.2017
ТВ-3 запускает шоу «Быть или не быть», модерировать которое смогут зрители
15:40, 31.03.2017
В Свердловской области двое мужчин, угрожая продавцу гранатой, украли водку
15:15, 31.03.20171
Кто защитит детей от экзорцизма: свердловский омбудсмен прокомментировал обряд «изгнания беса» из девочки
14:33, 31.03.20173
В Екатеринбурге отменят пять маршрутов городского транспорта
14:22, 31.03.2017
В Екатеринбурге в ночь на 1 апреля стартует запись детей в летние лагеря
14:00, 31.03.2017
Анатомия экзорцизма: как на Урале работает индустрия по изгнанию дьявола из людей
13:16, 31.03.2017
В Свердловской области прокуратура добивается консервации заброшенной шахты, в которую упал школьник
13:09, 31.03.2017
Сегодня в Екатеринбурге будет самая холодная ночь недели
12:57, 31.03.2017
Первый арест оружия в Свердловской области: у владельца забрали ружья, карабины, винтовки и пистолеты
12:45, 31.03.2017
В Екатеринбурге похоронный агент украл 80 тысяч рублей у вдовца
12:43, 31.03.2017
В 2018 в Екатеринбурге могут ввести «сухой закон»
12:16, 31.03.20175
«Курильщики – инфантильные дети»: в «Школе отказа от курения» в Екатеринбурге научат заменять сигареты творчеством
12:15, 31.03.20171
В Екатеринбурге появится новая набережная
12:00, 31.03.20172
Любишь рисовать – получи кровать!
11:50, 31.03.2017
Под Нижним Тагилом в лобовом столкновении погибла женщина и получил травмы шестилетний мальчик
11:31, 31.03.2017
Рецидивиста по кличке Паровоз, зарубившего четырех человек в Монетном, будут судить в Екатеринбурге
11:22, 31.03.2017
С 1 апреля в Екатеринбурге начинается месячник чистоты
11:00, 31.03.20171
За срубленные березы житель Свердловской области может сесть на два года
10:37, 31.03.2017
3-5 апреля Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу новейших садовых растений!!!
10:15, 31.03.2017
В Свердловской области суд вынес приговор слесарю, из-за которого газом отравилась семья с детьми
10:12, 31.03.2017
Ночью в Екатеринбурге сгорела «Ауди А8»
09:59, 31.03.2017
В Екатеринбурге во время пожара в многоэтажке пострадал человек
09:17, 31.03.2017

Легендарная рок-группа Scorpions снова выступит в Екатеринбурге

Легендарная рок-группа Scorpions снова выступит в Екатеринбурге
16+
Фото: официальный сайт группы Scorpions
Концерт состоится на арене «Уралец» 9 ноября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.04.2017

Легендарной немецкой рок-группе Scorpions стукнуло уже 52 года, но музыканты никак не угомонятся. В июне 2017 года стартует их очередное мировое турне под названием Crazy World Tour, в рамках которого они снова выступят с концертами в России, в том числе и в Екатеринбурге.
 
Нынешний тур назван в честь альбома Crazy World, изданного немецкой группы еще в 1990 году и ставшего одним из самых успешных в дискографии коллектива.  Спустя пять лет пластинка, продажи которой превысили 5 миллионов  экземпляров, стала мультиплатиновой. 

– Когда мы выпустили альбом Crazy World в самом конце холодной войны и отправились в тур, мир был действительно сумасшедшим – но в воздухе чувствовалась надежда на более спокойное будущее, – вспоминает вокалист группы Клаус Майне, – Теперь, 26 лет спустя, мир становится более сумасшедшим с каждым днем. После стольких лет, мне кажется, что Crazy World – это хороший лозунг для нашего нового мирового турне. И мы с нетерпением ждем нашей встречи с вами!

Таким образом, российские фанаты снова смогут услышать живьем Wind Of Change, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel и другие нетленные хиты немецкого коллектива.  
 
Выступление в Екатеринбурге состоится на арене «Уралец» 9 ноября. Билеты, стоимость которых колеблется от 1000 до 8500 рублей, уже появились в продаже. 
  • В прошлый раз немецкая группа выступала в Екатеринбурге 18 мая 2015 года в рамках мирового турне "The 50th Anniversary", посвященного 50-летию коллектива. В тот раз уральские фанаты подарили вокалисту Клаусу Майну российский флаг с названием группы, держа который он исполнил несколько песен.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 02.04.2017, 10:45
Тэги: Культура, Музыка
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Новости России Дороги ИГИЛ Дети Интервью Выставки Женщины Приговор Лошагину Конкурсы Личное ГИБДД Недвижимость Производство Самолет Искусство Взрыв Футбол Бэби-боксы Расстрел Грипп ЖКХ Культура Необычное Школа Новый год Экономика Лайфхак Взятки Репортаж История Екатеринбурга Крушение самолета под Ростовом Пожар Скорая помощь Ошибки врачей Общественный транспорт Еда МЧС Отключение света Уралмаш, Эльмаш Высокие технологии ЧМ-2018 Деньги Обрушение крыши на Калинина Развлечения ВУЗ Видео Дом-2 Образование Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Хэллоуин-2015 Расстрел на Депутатской Животные Снос монастыря на Качканаре Медицина Баскетбол Позитив История успеха Гололед Здоровье Погода Биатлон Туризм Рецензия Тест Семья Музыка ЗАГС В Египте разбился самолет с российскими туристами Суд Красота Хоккей Афиша Скандал с Новиковым Транспортная реформа Отношения Парковки Сибирская язва Жизнь в городе Скандалы Смерть Волейбол Расписание Бизнес Ту 154 Дело Пьянкова Мультимедиа Приостановка полетов в Египет Экономия Грипп в Екатеринбурге Горячее Секс Статистика Мистика В Екатеринбурге -40 градусов Психология Опрос Корь Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Отдых Религия Мировые новости Эксклюзив Мужчины Кризис и санкции Транспорт Мотоциклы Слухи Новости Катастрофа Путин Строительство Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? СМИ Политика Новости дня Война ритуальных агентств Коллекторы Самолет Минобороны упал в Якутии Шоу-бизнес Пусть говорят Авто Дорожные воины Храм святой Екатерины Фото Интернет Происшествия Знаменитости Растения Голодовка в колонии ДТП Студенты Ельцин-центр Кто заработал Мода Ловец покемонов Горящие авто Рейтинг Доска позора Спорт Убийство в Рахмангулово Розыск Криминал Военный репортаж

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru