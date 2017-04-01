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МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области

МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области
16+
По данным синоптиков, ветер усилится до 20-25 м/c.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.04.2017

Главное управление МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение, связанное с усилением ветра в регионе.
 
По данным Уральского управления гидрометеорологии  и мониторингу окружающей среды, вечером  2 апреля и ночью 3 апреля в Свердловской области ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду. В связи с этим МЧС просит жителей региона по возможности ограничить работы на высоте, закрывать окна в своих квартирах, не парковать автомобили у зданий и рекламных конструкций.

– Будьте внимательны и осторожны, – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, там напомнили, что при возникновении происшествий необходимо сообщать об этом по телефону 101.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 02.04.2017, 17:55
Тэги: МЧС, Погода, Новости
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