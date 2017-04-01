МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области

По данным синоптиков, ветер усилится до 20-25 м/c.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.04.2017

Главное управление МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение, связанное с усилением ветра в регионе.

По данным Уральского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 2 апреля и ночью 3 апреля в Свердловской области ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду. В связи с этим МЧС просит жителей региона по возможности ограничить работы на высоте, закрывать окна в своих квартирах, не парковать автомобили у зданий и рекламных конструкций.

– Будьте внимательны и осторожны, – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, там напомнили, что при возникновении происшествий необходимо сообщать об этом по телефону 101.