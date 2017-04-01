Незрячий легкоатлет, задержавший грабителя в центре Екатеринбурга, презентует сборник смешных историй из своей жизни

Александр Меньшиков выступит в областной библиотеке для слепых и перед пациентами хосписа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.04.2017

Слепой легкоатлет и массажист Александр Меньшиков, два года назад задержавший грабителя в центре Екатеринбурга , презентует в столице Урала сборник смешных историй из собственной жизни.

По словам автора, в его 45-минутый аудиосборник вошли 113 историй, свидетелем которых он стал во время жизни в Омске, Новосибирске, Москве и Екатеринбурге.

– 4 года я старательно выписывал, коллекционировал, обрабатывал убойно смешные жизненные ситуации, свидетелем которых становился, а сейчас сам начитал их и изготовил аудиосборник, - рассказал корреспонденту НАШЕЙ Александр, который сейчас живет и работает в Новосибирской области. – Во время выступлений в Екатеринбурге я коротко расскажу о себе, об истории создания сборника. А потом расскажу большинство историй из него плюс очень много бонусных, которых на момент выхода сборника еще не было в моей коллекции.

Презентация юмористического сборника под названием «Смех сквозь дело» состоится в пятницу, 7 апреля, в Свердловской областной библиотеке для слепых по адресу: ул. Фрунзе, 78. Начало программы запланировано на 15:00. Автор пришлашает туда всех желающих. А в воскресенье, 9 апреля, слепой легкоатлет выступит перед пациентами екатеринбургского хосписа, что находится по адресу: ул. Челюскинцев, 5. Его выступление в отделении паллиативной помощи начнется в 15:30.

Кстати, книга Александра Меньшикова уже появилась в интернет-библиотеке «Логос». А электронную версию книги можно приобрести, связавшись с автором, всего за 100 рублей. Однако Меньшиков предупреждает, что в отличие от «культурной» версии сборника, выложенного в онлайн-библиотеке оригинал содержит большое количество ненормативной лексики, а также эпизоды, не рекомендованные к прослушиванию детям и всем, кто «не приемлет приколы в пошловато-уличном стиле».