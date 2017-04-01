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Рано утром на Вторчермете выгорела дотла припаркованная на тротуаре иномарка

Рано утром на Вторчермете выгорела дотла припаркованная на тротуаре иномарка
16+
Фото: ИА "Ночные новости"
ЧП произошло на улице Умельцев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.04.2017

Иномарка, припаркованная у одного из домов по улице Умельцев, что находится в микрорайоне Вторчермет, вспыхнула рано утром 2 апреля. Дежурному МЧС о пожаре сообщили около 05.00. На место ЧП на двух машинах тут же выехали семеро пожарных. 
 
Прибыв к дому № 9а по улице Умельцев, они увидели объятый огнем автомобиль Kia Rio, припаркованный на тротуаре прямо под окнами 15-этажки. Возможно, именно это и не понравилось кому-то из местных жителей. 
 
 
 
К 05:50 пожарные завершили тушить авто. Но иномарка выгорела практически дотла.  
 
 
 
Сейчас дознаватели выясняют причину возгорания и обстоятельства случившегося, а также устанавливают сумму причиненного ущерба.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 02.04.2017, 11:50
Тэги: Авто, Происшествия, Пожар
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