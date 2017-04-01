Рано утром на Вторчермете выгорела дотла припаркованная на тротуаре иномарка

ЧП произошло на улице Умельцев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.04.2017

Иномарка, припаркованная у одного из домов по улице Умельцев, что находится в микрорайоне Вторчермет, вспыхнула рано утром 2 апреля. Дежурному МЧС о пожаре сообщили около 05.00. На место ЧП на двух машинах тут же выехали семеро пожарных.

Прибыв к дому № 9а по улице Умельцев, они увидели объятый огнем автомобиль Kia Rio, припаркованный на тротуаре прямо под окнами 15-этажки. Возможно, именно это и не понравилось кому-то из местных жителей.

К 05:50 пожарные завершили тушить авто. Но иномарка выгорела практически дотла.

Сейчас дознаватели выясняют причину возгорания и обстоятельства случившегося, а также устанавливают сумму причиненного ущерба.