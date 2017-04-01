«Зажгли синим» : в Екатеринбурге проходит акция в поддержку детей с аутизмом

В эти выходные излюбленные места прогулок жителей и гостей города предстали «в новом свете».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.04.2017

Синяя подсветка в знак поддержки детей-аутистов зажигается по вечерам на центральной части улицы Вайнера (между Малышева и Радищева), на фасадах многих культурных и государственных учреждений уральской столицы, включая Администрацию города, а также на нескольких торговых центрах и других зданиях. Предстоящим вечером все они преобразятся вновь.

Акция «Зажги синим» проходит в столице Урала уже не в первый раз, и этот год не стал исключением. Но поддержка людей с аутизмом не ограничивается световыми инсталляциями Кроме того, в преддверии Всемирного дня информирования об аутизме,в столице Урала прошел ряд мероприятий, посвященных этой проблеме: уроки доброты для школьников, семинары и круглые столы для специалистов, показы документальных и художественных фильмов, выставки, флешмобы и мастер-классы. Активное участие в «синих» мероприятиях приняли екатеринбургские библиотеки и городские детские клубы.

Как сообщается на сайте мэрии, центральной площадкой акции в городе выступает Театр юного зрителя, в котором с октября 2016 года на базе театральной студии для молодых людей с аутизмом реализуется уникальный проект «ЗАживое». В воскресенье, 2 апреля, в ТЮЗе состяолся фестиваль «День открытых людей», в рамках прошли мастер-классы по танцам,выступления музыкальных групп и оркестров, а также театральный перформанс с участием «особенных» артистов.

Напомним, что по решению Генеральной ассамблеи ООН, уже десять лет подряд 2 апреля отмечают Всемирный день информирования об аутизме. А с 2008 года в этот день в разных странах и городах проводится акция «Зажги синим», в ходе которой государственные и общественные здания, учреждения культуры, образования, здравоохранения и просто городские достопримечательности с помощью специальной подсветки окрашиваются в синий цвет (символ аутизма), чтобы привлечь внимание общественности к проблемам людей, страдающих аутизмом.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!