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«Зажгли синим» : в Екатеринбурге проходит акция в поддержку детей с аутизмом

«Зажгли синим» : в Екатеринбурге проходит акция в поддержку детей с аутизмом
16+
Фото: https://екатеринбург.рф
В эти выходные излюбленные места прогулок жителей и гостей города предстали «в новом свете».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.04.2017

В рамках акции «Зажги синим» в поддержку детей с аутизмом, стартовавшей в Екатеринбурге 31 марта, в эти выходные излюбленные места прогулок жителей  и гостей города предстали «в новом свете».
 
Синяя подсветка в знак поддержки детей-аутистов зажигается по вечерам на центральной части улицы Вайнера (между Малышева и Радищева), на фасадах многих культурных и государственных учреждений уральской столицы, включая Администрацию города, а также на нескольких торговых центрах и других зданиях. Предстоящим вечером все они преобразятся вновь.
 
 
Акция «Зажги синим» проходит в столице Урала уже не в первый раз, и этот год не стал исключением.  Но поддержка людей с аутизмом не ограничивается световыми инсталляциями Кроме того, в преддверии Всемирного дня информирования об аутизме,в столице Урала прошел ряд мероприятий, посвященных этой проблеме: уроки доброты для школьников, семинары и круглые столы для специалистов, показы документальных и художественных фильмов, выставки, флешмобы и мастер-классы. Активное участие в «синих» мероприятиях приняли екатеринбургские библиотеки и городские детские клубы.
 
 
Как сообщается на сайте мэрии, центральной площадкой акции в городе выступает Театр юного зрителя, в котором с октября 2016 года на базе театральной студии для молодых людей с аутизмом реализуется уникальный проект «ЗАживое». В воскресенье, 2 апреля, в ТЮЗе состяолся  фестиваль «День открытых людей», в рамках прошли мастер-классы по танцам,выступления музыкальных групп и оркестров, а также театральный перформанс с участием «особенных» артистов.
  • Напомним, что по решению Генеральной ассамблеи ООН, уже десять лет подряд 2 апреля  отмечают Всемирный день информирования об аутизме. А с 2008 года в этот день в разных странах и городах проводится акция «Зажги синим», в ходе которой государственные и общественные здания, учреждения культуры, образования, здравоохранения и просто городские достопримечательности с помощью специальной подсветки окрашиваются в синий цвет (символ аутизма), чтобы привлечь внимание общественности к проблемам людей, страдающих аутизмом. 

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Евгений Светлый, 02.04.2017, 14:10
Тэги: Дети, Здоровье, Новости
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