Численность екатеринбуржцев превысила 1,5 миллиона человек

К мая количество жителей в городе достигло 1 миллиона 501 тысячи человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

Число жителей Екатеринбурга превысило полтора миллиона человек, сообщили в администрации города 1 мая.

По состоянию на 1 мая 2017 года количество екатеринбуржцев достигло 1 миллиона 501 тысячи человек. Еще месяц назад, 1 апреля, количество жителей Екатеринбурга составляло 1 миллион 498 тысяч 542 человека, однако к началу мая численность населения увеличилась почти на 2,5 тысячи человек.

Специалисты также подсчитали, что женщин в городе больше, чем мужчин - 56 процентов против 44. Больше всего екатеринбуржцев проживает в Орджоникидзевском районе - 20 процентов от общего числа горожан. За ним идет Чкаловский район (17 процентов), Верх-Исетской и Кировский (по 15 процентов), Ленинский (14 процентов), Октябрьский (10 процентов) и Железнодорожный (девять процентов).