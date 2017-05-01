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Численность екатеринбуржцев превысила 1,5 миллиона человек

Численность екатеринбуржцев превысила 1,5 миллиона человек
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
К мая количество жителей в городе достигло 1 миллиона 501 тысячи человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

Число жителей Екатеринбурга превысило полтора миллиона человек, сообщили в администрации города 1 мая.
 
По состоянию на 1 мая 2017 года количество екатеринбуржцев достигло 1 миллиона 501 тысячи человек. Еще месяц назад, 1 апреля, количество жителей Екатеринбурга составляло 1 миллион 498 тысяч 542 человека, однако к началу мая  численность населения увеличилась почти на 2,5 тысячи человек. 
 
Специалисты также подсчитали, что женщин в городе больше, чем мужчин - 56 процентов против 44. Больше всего екатеринбуржцев проживает в Орджоникидзевском районе - 20 процентов от общего числа горожан. За ним идет Чкаловский район (17 процентов), Верх-Исетской и Кировский (по 15 процентов), Ленинский (14 процентов), Октябрьский (10 процентов) и Железнодорожный (девять процентов). 
  • Самые популярные фамилии среди екатеринбуржцев - Иванов, Кузнецов, Попов, Смирнов, Петров, Васильев, Захаров и Соколов. Детям в Екатеринбурге чаще всего дают имена Артем, Александр, Михаил, Мария, Виктория и София. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 02.05.2017, 08:51
Тэги: Жизнь в городе
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