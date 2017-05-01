Из Свердловской области депортировали почти два десятка нелегальных мигрантов

Приставы сопровождали 19 уроженцев Узбекистана до аэропорта.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017
Из Свердловской области депортировали на родину 19 уроженцев Узбекистана, которые долгое время жили на Среднем Урале, сообщили в областном управлении ФССП 2 мая.
У многих из выдворенных мигрантов давно закончился срок пребывания в Свердловской области или срок действия паспорта, однако они продолжали работать нелегально. В итоге мигрантов признали виновными в нарушении режима пребывания на территории России, оштрафовали на две тысячи рублей и депортировали из страны.
Штрафы и авиабилеты до родного города мигранты оплатили сами - некоторым помогли родственники, другие отдали свои накопления, и лишь немногим помощь оказали уроженцы Узбекистана, законно проживающие в РФ.
- Судебные приставы Свердловской области сопровождали мигрантов до пункта пропуска через границу страны - до аэропорта Кольцово, откуда граждане Узбекистана отправились домой рейсом Екатеринбург - Ташкент.